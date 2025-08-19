Πλησιάζει σε Οκαφόρ η Λιντς

Τα «παγώνια» βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μιας σημαντικής μεταγραφής, για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Gazzetta dello Sport και της Football Italia, η Λιντς έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Οκαφόρ. Η νεοφώτιστη ομάδα της Premier League επικεντρώνεται τώρα στην οριστικοποίηση της μόνιμης μεταγραφής με τη Μίλαν, η οποία δεν έχει ακόμη δώσει την έγκρισή της για τη συμφωνία.

Οι «ροσονέρι» εξετάζουν τη μεταγραφή, η οποία θα οδηγήσει τον Οκαφόρ στην έξοδο από το Σαν Σίρο μετά την επιστροφή του από εξάμηνο δανεισμό στη Νάπολι.

Η πιθανή μεταγραφή του Οκαφόρ στη Λιντς έρχεται μετά την παραμονή του στη Νάπολι ως δανεικός κατά το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25, όπου κατέκτησε τον τίτλο της Serie A

. Ο διεθνής Ελβετός ποδοσφαιριστής, ο οποίος εντάχθηκε στη Μίλαν από την Σάλτσμπουργκ το 2023, έχει σκοράρει συνολικά επτά γκολ σε 43 εμφανίσεις στη Serie A για τους “ροσονέρι” και τους “παρτενοπέι”.

Έχει δείξει εντυπωσιακή φόρμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, σκοράροντας τρία γκολ και συμμετέχοντας στην πρόσφατη νίκη της ομάδας στο Coppa Italia επί της Μπάρι. Ενώ η Μπολόνια βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του, δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με τον σύλλογο του Μιλάνου.

Η Λιντς θα προσπαθήσει τώρα να οριστικοποιήσει το ποσό της μεταγραφής με τη Μίλαν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τον Οκαφόρ. Ο σύλλογος, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει τους Ντομινίκ Κάλβερτ-Λιούιν και Λούκας Νμέτσα, επιθυμεί να προσθέσει επιπλέον επιθετικές επιλογές πριν από τη λήξη της προθεσμίας μεταγραφών.