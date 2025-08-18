Η FIFA εξετάζει Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων κάθε δύο χρόνια

Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων έχει προγραμματιστεί για τέσσερα χρόνια από τώρα, αλλά η FIFA , όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δέχεται πιέσεις από μεγάλους συλλόγους να κάνει τη διοργάνωση διετή.
Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έθεσε το ζήτημα της αλλαγής σε διετή κύκλο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη FIFA τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα, η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε υποστήριξη από συλλόγους που δεν κατάφεραν να προκριθούν στο φετινό τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων των Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Νάπολι.
Επιπλέον, η FIFA επανεξετάζει τα κριτήρια πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων του 2029 και μπορεί να αυξήσει το όριο των δύο συλλόγων ανά χώρα.
Η πρωταθλήτρια της πρώτης διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, η Τσέλσι, έλαβε 98,6 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματικά έπαθλα για τη νίκη της στη διοργάνωση.