Μήνυμα με... αποθέωση Ντραγκόφσκι ο Ουναΐ! (pic)

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν έκρυψε την χαρά του για την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, αποθεώνοντας τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφκσι.

Την στιγμή που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθεια να τον κάνει δικό του, ο Αζεντίν Ουναΐ δεν σταματά να δείχνει πόσο δέθηκε με το «Τριφύλλι» την περσινή σεζόν.

Ο Μαροκινός χαφ παρακολούθησε την πρόκριση επί της Σαχτάρ και μετά το τέλος του αγώνα έσπευσε να αποθεώσει στα social media τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, που με τις δύο αποκρούσεις του στην διαδικασία των πέναλτι ήταν ο «ήρωας» της ομάδας.

Όπως άλλωστε σας έχει ενημερώσει το SDNA, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πια... μια ανάσα από την συμφωνία με την Μαρσέιγ και περιμένει το τελικό «ΟΚ» του ποδοσφαιριστή, ώστε αυτός να συνεχίσει να αγωνίζεται και φέτος στην Αθήνα.

Δεδομένα λοιπόν, η κίνησή του δείχνει ότι ο ίδιος εξακολουθεί να είναι «ζεστός» με την προοπτική του «Τριφυλλιού» και υποδεικνύει πως η μεταγραφή του ίσως βρίσκεται πια πολύ κοντά στην υλοποίησή της.

Δείτε το story του: