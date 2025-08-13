Πλησιάζει στη χρυσή τομή με Μαρσέιγ ο Παναθηναϊκός, ζήτησε χρόνο ο Ουναΐ!

Μικρή… ανατροπή στην υπόθεση Ουναΐ, καθώς ενώ Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ είναι πιο κοντά από ποτέ, ο παίκτης ενημέρωσε μέσω των ατζέντηδων ότι θέλει να περιμένει για να δει τι υπάρχει από τα μεγάλα πρωταθλήματα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για να κλείσει τη μεταγραφή με τη Μαρσέιγ, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν βρει τη… χρυσή τομή όσον αφορά τις οικονομικές και αγωνιστικές λεπτομέρειες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Μανωλιουδάκης στην εκπομπή "Magic Euro(pa)league" Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ έχουν φτάσει μία ανάσα από το να φτάσουν σε οριστική συμφωνία για τον παίκτη.

Ωστόσο, παρά το γεγονός πως οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί το deal και ο Ουναΐ να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό είναι αυξημένες, ο ίδιος ο Μαροκινός έχει ζητήσει χρόνο καθώς θέλει να «τσεκάρει» τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και, πιο συγκεκριμένα, την Πριμέρα Ντιβιζιόν.

Το Τριφύλλι δείχνει με κάθε τρόπο ότι επιθυμεί διακαώς να κάνει δικό του τον Ουναΐ, όμως στην παρούσα φάση θα πρέπει να περιμένει για να δει αν θα καταφέρει να τον ντύσει εκ νέου στα πράσινα ή όχι.

Όπως και να 'χει, τις προσεχείς ημέρες το θέμα θα ξεκαθαρίσει είτε θετικά είτε αρνητικά για την ελληνική ομάδα.