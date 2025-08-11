Νέα ήττα για την Γκενκ του Καρέτσα με παράπονα για την διαιτησία

Ο Έλληνας διεθνής πήρε φανέλα βασικού, όμως η Γκενκ ηττήθηκε στην έδρα της Σταντάρ Λιέγης, έχοντας έντονα παράπονα από την διαιτησία.

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα δεν έχει αρχίσει καθόλου καλά στο βελγικό πρωτάθλημα αφού μετά από τρεις αγωνιστικές έχει μόλις έναν βαθμό, με το κλίμα στην Γκενκ να είναι βαρύ.

Στο αγωνιστικό σκέλος η Σταντάρ Λιέγης προηγήθηκε στο 37' με τον Τόμας Ανρί και διπλασίασε το προβάδισμά της στο 54' με τον Φοσέι, για να μειώσει η Γκενκ στο τελικό 2-1 με τον Αροκοντάρε στο 70'

Η Γκενκ, πάντως έχει έντονα παράπονα για την διαιτησία, με τον προπονητή της ομάδας, Τόρστεν Φινκ στη συνέντευξη Τύπου, να τονίζει ότι δεν δόθηκαν δύο πέναλτι στην ομάδα του.