Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς: Η τακτική της πρόκρισης του Βιτόρια και η αντικατάσταση του Βαγιαννίδη

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει το αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς.

Στο σημερινό μας κείμενο, πάμε να τα βάλουμε ένα - ένα κάτω και να δούμε την εικόνα του μεγάλου επαναληπτικού. Η απουσία του Βαγιαννίδη που δεν μπορεί να καλυφθεί με πρόσωπα αλλά με ομαδική δουλειά, ο Πελίστρι με τον οποίο ξεκινά η ενδεκάδα του Βιτόρια στην θέση του δεξιού εξτρέμ και η διάταξη με τριάδα στην άμυνα που μπορεί να είναι αποτελεσματική. Φυσικά, όχι μόνο αυτά...

Τι έγινε στο πρώτο ματς

Στην 3-2-5 διάταξη του coach Μάρτιν, ο Ρουί Βιτόρια προσαρμόστηκε σε εξαιρετικό βαθμό. Χρησιμοποίησε αρκετά man to man και είχε στόχο να οδηγήσει την μπάλα στον άξονα, να βγάλει κλεψίματα και να φύγει στον χώρο.

Παρουσίασε έναν Παναθηναϊκό στημένο σε medium block, αρκετά συμπαγή και με συγκεκριμένη ανασταλτική κατεύθυνση: Ο Πελίστρι επιτηρούσε τον εξαιρετικό Άαρονς που ερχόταν εσωτερικά, ο Ιωαννίδης έκλεινε την γραμμή πάσας στους Τζιγκά και Σούταρ και στη συνέχεια υπήρχαν man to man. Ο Μπακασέτας στον αμυντικό τους χαφ τον Ράσκιν για να μην παίρνει την πρώτη μπάλα, ο Τσιριβέγια στον αριστερό εσωτερικό μέσο Ρόθγουελ και ο Μαξίμοβιτς στον καλύτερο παίκτη της Ρέιντζερς, τον Ντιομαντέ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βιτόρια κατάφερε όσο το ματς ήταν έντεκα εναντίων έντεκα να μην απειληθεί, δυσκόλεψε εξαιρετικά τον τρόπο ανάπτυξης των Σκοτσέζων και όσο περνούσε η ώρα, ο Παναθηναϊκός πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, έπαιρνε ψυχολογία και momentum, καταφέρνοντας να βγάζει στον θεατή παράσταση νίκης.

Ο Ράσελ Μάρτιν είχε και αυτός συγκεκριμένο πλάνο, του βγήκε κάπως ανέλπιστα καθώς πήρε την νίκη με τον τρόπο που σχεδίασε και όμως απέτυχε. Σε γενικές γραμμές φαινόταν πως είχε μπλοκάρει η ομάδα του, όμως πάνω στο πλάνο στόχευσής του πήρε ανέλπιστα δύο γκολ... Ποδόσφαιρο είναι, όλα συμβαίνουν.

Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα την στόχευση του Μάρτιν: Διέγνωσε στην ανάλυση του Παναθηναϊκού πως θα έχει περισσότερες ευκαιρίες δημιουργίας αν επιτεθεί στην δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού.

Πράγματι, στα πρώτα λεπτά το κατάφερε, γρήγορα όμως ο Τσιριβέγια προσαρμόστηκε δίνοντας βοήθειες στον Βαγιαννίδη και το πρόβλημα αναχαιτίστηκε, αυτός είναι και ο λόγος που οι παίκτες της δεξιάς πλευράς του Παναθηναϊκού είχαν στις περισσότερες αμυντικές κατηγορίες ψηλά θέση στους αριθμούς.

Ουσιαστικά, το ματς ήταν μια άκαρπη προσπάθεια της Ρέιντζερς να βγάλει υπεραριθμία στην δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού ο οποίος αμύνθηκε εξαιρετικά, όμως και τα δύο γκολ τα δέχτηκε από εκεί. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε... συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.

Η στόχευση του Παναθηναϊκού ήταν να βγάλει γρήγορα transitions απο το medium block που είχε στηθεί, όμως τις μεγάλες του ευκαιρίες τις βρήκε από στατικές φάσεις... περίεργο παιχνίδι στο Άιμποξ.

Αν κάτι δεν έκανε καλά ο Παναθηναϊκός, ήταν δύο πράγματα: Το πρώτο, να διαχειριστεί λίγο περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του για να ξεκουραστεί η άμυνα καθώς έπαιξε με πολύ μικρό ποσοστό. Το δεύτερο, έχει σχέση και πάλι με την κατοχή μπάλας, να μπορέσει αυξάνοντας το ποσοστό του να γίνει πιο απειλητικός. Η ευκαιρίες που δημιούργησε ήταν λίγες, μεγάλες όμως και μας έχουν μείνει στο μυαλό και οι περισσότερες εξ αυτών, από στατικές φάσεις.



Η τακτική της πρόκρισης

Τα σενάρια είναι πολλά, το πιο ρεαλιστικό όμως είναι το παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μείνει και πάλι compact και να ακολουθήσει την ίδια συνταγή σε γενικές γραμμές με το παιχνίδι στην Σκωτία. Τα man to man σε medium block θα είναι κομβικά ξανά, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τρόπο να αυξήσει το ποσοστό κατοχής του κοντά στο 50% και θα έχει κάνει μεγάλο βήμα. Πρέπει να μπορέσει να απειλήσει σε καθαρή ροή αγώνα.

Πελίστρι δεξί εξτρέμ, από εκεί αρχίζει η ενδεκάδα

Όπως είδαμε στις παραπάνω κάρτες, ο Πελίστρι είναι στις πρώτες θέσεις σε ανακτήσεις μπάλας, παρεμβολές και όλα τα σχετικά. Επίσης πήγε εξαιρετικά στον Άαρονς στο man to man και κάτι ακόμα: Πως θα βγάλεις transition χωρίς τον καλύτερό σου παίκτη σε αυτό το κομμάτι, πως θα κλέψεις μπάλες να φύγεις στον χώρο χωρίς την ταχύτητά του; Άρα, ούτε δεξί μπακ μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται ψηλά, ούτε ο Τετέ μπορεί να ξεκινήσει βασικός ως δεξί εξτρέμ. Γιατί; Μπορεί ο Βραζιλιάνος να αμυνθεί αποτελεσματικά στον Άαρονς και να καλύπτει ταυτόχρονα την πλευρά επιθετικής στόχευσης της Ρέιντζερς; Μπορεί να φύγει στον χώρο, να κάνει κλεψίματα; Ο ρόλος του Τετέ μπορεί να είναι καθοριστικός, ερχόμενος από τον πάγκο. Εκεί που έχει διαμορφωθεί η ”εικόνα” του αγώνα, μπορεί να γίνει παράγοντας...

Η λογική λοιπόν λέει πως θα δούμε τον Κότσιρα στην θέση του δεξιού μπακ και τον Πελίστρι μπροστά του.

Μπορεί να παίξει 3-5-2;

Η μόνη συνθήκη που μπορούμε να δούμε τον Πελίστρι στην θέση του δεξιού μπακ χαφ, είναι με τριάδα στην άμυνα. Στα φιλικά δεν χρησιμοποιήθηκε τέτοια διάταξη, κανείς όμως δεν γνωρίζει τι έχει δουλέψει ο coach Βιτόρια στις προπονήσεις. Ταιριάζει όμως στις συνθήκες του αγώνα; Εκ πρώτης όψεως, ταιριάζει γάντι... Τα man to man βγαίνουν, έχεις δύο φορ μαζί, διατηρείς στην δεξιά πλευρά τον Πελίστρι και έχεις καλύτερη αμυντική κάλυψη με τρείς κεντρικούς αμυντικούς. Αν δούμε όμως λίγο καλύτερα...

...στην 3-2-5 διάταξη του coach Μάρτιν, ο Άαρονς θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο ένας έξτρα φορ και ο ένας κεντρικός αμυντικός παραπάνω, δημιουργούν αριθμητικό πλεονέκτημα στον χώρο του κέντρου για τους Σκωτσέζους, τα man to man δεν βγαίνουν και στην δεξιά πλευρά άμυνας του Παναθηναϊκού θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα... Άρα, για αρχικό πλάνο το 3-5-2 μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε.

Υπάρχει διάταξη που fitάρει εξαιρετικά

Κι όμως, υπάρχει μια διάταξη που δεν περιέχει τον Κότσιρα στην ενδεκάδα και σου επιτρέπει να έχεις όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι. Επίσης, καλύπτει κατά κάποιον τρόπο την απουσία του Βαγιαννίδη. Φυσικά, για αρχική στόχευση μάλλον... είναι too much, στην διάρκεια του αγώνα όμως και αν ο Βιτόρια αποφασίσει να κάνει ότι και στο ματς στην Φλωρεντία, ταιριάζει γάντι. Στο αμυντικό κομμάτι, το 3-4-2-1 σου επιτρέπει να διατηρήσεις όλα τα man to man που έχεις στο 4-2-3-1 και σου παρέχει κάλυψη στο αμυντικό transition.

Στο επιθετικό κομμάτι, αναγκάζεις τον αντίπαλο να χαμηλώσει μέτρα για να καλύψει καταστάσεις 2v1 στα άκρα με συνέπεια οι Τουμπά και Τσιριβέγια να έχουν περισσότερο χρόνο να κατευθύνουν από χαμηλά το παιχνίδι.

Για να αντικατασταθεί επάξια ο Βαγιαννίδης, απαιτείται συνολική δουλειά. Μεμονωμένα, δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε στον επαναληπτικό με την Ρέιντζερς, ούτε γενικά. Η πλευρά δημιουργίας θα πρέπει να αλλάξει, η παρουσία του Μαξίμοβιτς στο αριστερό μεσοδιάστημα προσθέτει έναν παίκτη παραπάνω και από εκεί θα πρέπει να εκτελούνται οι περισσότερες επιθέσεις. Ο Κυριακόπουλος έχει μερικά στοιχεία που θα λείψουν με την απώλεια του Βαγιαννίδη...

Ολόκληρη η ανάλυση στο παρακάτω video: