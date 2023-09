Στο Κατάρ ο Βεράτι για να υπογράψει στην Αλ Αραμπί (pic)

Ο Βεράτι προσγειώθηκε στην Ντόχα τα ξημερώματα της Τρίτης, προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Αλ Αραμπί.

Ο Ιταλός χαφ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Αλ Αραμπί, που θα έχει διάρκεια για τρεις σεζόν.

Η ομάδα από το Κατάρ έχει δώσει τα χέρια με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον 30χρονο μέσο, που μετά από 11 χρόνια αποχωρεί από την Γαλλία για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αραμπί.

Marco Verratti has landed in Doha right now — as expected 🛩️🇶🇦 #AlArabi



Medical tests and contract signing on Tuesday as new Al Arabi player. pic.twitter.com/CRcYUztmvG