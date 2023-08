Αντβέρπ: Εκεί έδωσαν ραντεβού οι οπαδοί της πριν το ματς με την ΑΕΚ στην OPAP Arena

Οι Βέλγοι μάλιστα, όπως και η Ένωση στο πρώτο παιχνίδι, θα έχουν τη βοήθεια των οπαδών τους καθώς απόψε στην Νέα Φιλαδέλφεια θα βρεθούν περίπου 350 οπαδοί των νταμπλούχων Βελγίου.

Η Αντβέρπ έκανε ανάρτηση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο για την σημερινή του πορεία προς το γήπεδο της ΑΕΚ. Πιο αναλυτικά η ανάρτηση:

«Υπενθύμιση στους υποστηρικτές μας που θα βρεθούν στην Αθήνα: Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων της Αντβέρπ με εισιτήριο παρέχεται στην πλατεία μπροστά από το Μαρμάρινο στάδιο (Παναθηναϊκό Στάδιο ή Καλλιμάρμαρο) στο κέντρο της Αθήνας.

Ώρα συνάντησης σημείου συνάντησης: μεταξύ 5 μ.μ. και 6 μ.μ. (τοπική ώρα) Ώρα αναχώρησης τελευταίο λεωφορείο στο σημείο συνάντησης: 7 μ.μ. (τοπική ώρα)

Παναθηναϊκό Στάδιο Λεωφ. Βασιλεύς Κωνσταντίνου Αθήνα 116 35, Ελλάδα COYR!».

ℹ️ Een herinnering voor onze supporters ter plaatse in Athene:



Het meeting point voor RAFC-fans met ticket wordt voorzien op het plein voor het Marble stadium (Panathenaic Stadium of Kallimarmaro) in het centrum van Athene.



Uur van samenkomst meetingpoint: tussen 17u en 18u… pic.twitter.com/jFnQ0piCxo