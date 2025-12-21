Κοιτάζουν Μπουαντί στην Άρσεναλ

Οι Κανονιέρηδες φαίνεται ότι στοχεύουν στον Γάλλο έφηβο, ο οποίος έχει θετικό πρόσημο έως τώρα στην σεζόν με την φανέλα της Λιλ.

Η Άρσεναλ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κινείται για την απόκτηση του μέσου της Λιλ, Αγιούμπ Μπουαντί, καθώς θέλει ακόμη μια λύση στην γραμμή της.

Μάλιστα, το δημοσίευμα την Γαλλία αναφέρουν πως η μεταγραφή μπορεί να φτάσει έως και τα 39 εκατομμύρια σε λίγες.

Ο νεαρός μόλις υπέγραψε νέο συμβόλαιο, αλλά η Άρσεναλ έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του για να δει αν παραμένει εφικτή η απόκτησή του.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος ωστόσο, απδθ Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ τον παρακολουθούν στενά.