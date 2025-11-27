Το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός στο σπρώξιμο του Τσουαμενί στον Στρεφέτσα (vid)

Στο 84' κι ενώ ο Ολυμπιακός πίεσζε για την ισοφάριση, ζήτησε πέναλτι για σπρώξιμο του Τσουαμενί στον Στρεφέτσα αλλά διαιτητής και VAR είχαν διαφορετική άποψη.

Η εππίμαχη φάση