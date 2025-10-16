H πρώτη «αντίδραση» του ΑΣ ΠΑΟΚ: Έκτακτη συνάντηση στα γραφεία του Ερασιτέχνη και... αναμονή

Το αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Ερασιτέχνη και η πρώτη «αντίδραση» του ΑΣ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη επιστολή της προσκάλεσε τον Ερασιτέχνη το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) στα γραφεία της ούτως ώστε να της παραδοθεί το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα, κάνοντας λόγο πως έχει καθυστερήσει αρκετά.

Η πρώτη «αντίδραση» του Ερασιτέχνη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που υπάρχει, είναι πως σε λίγη ώρα (19:00) θα πραγματοποιηθεί συμβούλιο του ΔΣ στα γραφεία επί της Μικράς Ασίας, ενώ ουδείς γνωρίζει ποια θα είναι η τελική απόφαση και αν θα παρευρεθεί ο ΑΣ στην αυριανή κομβική συνάντηση που προσκλήθηκε από την ΠΑΕ με φόντο τη Νέα Τούμπα.

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις τρέχουν, ενώ καθ' όπως φαίνεται, μετά το τέλος της έκτακτης συνάντησης θα γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με ένα ζήτημα που... καίει στον οργανισμό του ΠΑΟΚ.