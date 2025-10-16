ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον ΑΣ: «Ζητάμε συνάντηση αύριο (17/10) στα γραφεία για να μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα»

Με επιστολή της προς τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ζητά άμεση συνάντηση – αύριο, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 17:00 στα γραφεία της στην Τούμπα – προκειμένου να της παραδοθεί το μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Στην επιστολή της, η ΠΑΕ κάνει μία αναδρομή στα γεγονότα των τελευταίων μηνών, υπογραμμίζει πως την 1η Σεπτεμβρίου ο ΑΣ ανακοίνωσε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής «με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής» για τη σύνταξη νέου μνημονίου και πως η συγκεκριμένη επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια, παρέδωσε στις 22 Σεπτεμβρίου το κείμενο στον Ερασιτέχνη, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί ή παραδοθεί στην ΠΑΕ.

Η επιστολή κλείνει με πρόσκληση για συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση του μνημονίου και να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη Νέα Τούμπα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή:

«Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει: πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία της καταβολής εγγυήσεων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα εγγυημένη η αποπεράτωση του νέου γηπέδου, ρήτρες αποζημίωσης κ.α. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση γι΄ αυτό το μνημόνιο.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώσατε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής, με σκοπό «τη σύνταξη μνημονίου» για τη Νέα Τούμπα.

Στις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που εσείς ορίσατε, σας παρέδωσε, όπως ανακοινώσατε, το μνημόνιο συνεργασίας που ετοίμασε, χωρίς βεβαίως από τότε να το έχετε γνωστοποιήσει.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, με εκπροσώπους σας, δεσμευτήκατε ότι ως τις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.

Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν μας έχετε παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας.

Σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».

