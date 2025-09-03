ΑΣ ΠΑΟΚ: Τα πρώτα βήματα της τεχνοκρατικής επιτροπής για τη Νέα Τούμπα και η συνέχεια... (pic)

Η τεχνοκρατική επιτροπή του ΑΣ ΠΑΟΚ προχωρά τις διαδικασίες αναφορικά με τη Νέα Τούμπα - Τα έγγραφα και το μεγάλο βήμα του μνημονίου συνεργασίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΑΣ ΠΑΟΚ

Σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνδιάσκεψη της Τεχνοκρατικής Επιτροπής όπως ορίστηκε από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα.

Παραδόθηκε στην επιτροπή και εξετάστηκε φάκελος με σχετικά έγγραφα για τους όρους δόμησης, εκχωρήσεις εκτάσεων και σχετικά ΦΕΚ που αξιολογήθηκαν ως επαρκή.

Ζητήθηκαν επιπλέον αρχεία κυρίως τεχνικού χαρακτήρα (όπως τοπογραφικό διάγραμμα κα.) ώστε τις επόμενες ημέρες να στοιχειοθετεί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) και να αποτελέσει την κατά βάση συμφωνία, το οποίο θα παραδοθεί στον ΑΣ.