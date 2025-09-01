Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την τεχνοκρατική του επιτροπή για τη Νέα Τούμπα

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσής του στα social media, γνωστοποίησε την τεχνοκρατική επιτροπή που συστάθηκε από πλευράς του αναφορικά με τη Νέα Τούμπα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει: Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ορίστηκε σήμερα η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, με αντικείμενο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με το νέο γήπεδο της Τούμπας, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι: Κωνσταντίνος Β. ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ – Διευθυντής Ε.Π.Α.Υ.Κ. Κωνσταντίνος ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ, εταίρος της νομικής εταιρείας «Κ2Α LAW FIRM» Nικόλαος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, πολιτικός μηχανικός – τεχνικός σύμβουλος-ιδρυτής του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ»