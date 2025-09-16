Το «ευχαριστώ» του Κουγιουμτσίδη στον Ιβάν Σαββίδη: «Μας στηρίζει πάντα»

Ξεχωριστή αναφορά στον Ιβάν Σαββίδη από τον προπονητή του Γιώργου Κουγιουμτσίδη για την στήριξη που παρείχε στον 23χρονο πρωταθλητή, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης!

Ο 23χρονος ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στα 79 κιλά ελευθέρας και κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που γίνεται «χρυσός», αποτελώντας το νέο μεγάλο «φαινόμενο» του αθλήματος, όπως είναι το παρατσούκλι του.

Ο ίδιος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Κόσμος των Σπορ» της ΕΡΤ3 μαζί με τον προπονητή του, Θέμη Ιακωβίδη, με τον τελευταίο να ευχαριστεί δημόσια τον Ιβάν Σαββίδη, αναδεικνύοντας την καθοριστική συνεισφορά του ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία του αθλητή:

«Ήταν ένα ιστορικό μετάλλιο, χαρήκαμε πάρα πολύ όλοι. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που πήρε χρυσό μετάλλιο. Οι συνθήκες για να φτάσει εδώ ήταν δύσκολες. Μας βοήθησε η Υπουργός Αθλητισμού, ο Δήμαρχος αλλά και ο Ιβάν Σαββίδης, τον οποίο ευχαριστώ προσωπικά που μας στήριξε και μας στηρίζει πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης:

«Από την πρώτη ημέρα των αγώνων ήμουν πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου, είπα ότι θα βγω πρώτος. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, ο αντίπαλος μου στον τελικό ήταν πολύ καλός αλλά είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά πνευματικά και σωματικά. Είχαμε σχεδιάσει ένα πλάνο με τον προπονητή μου και μας βγήκε.

Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που πέτυχα. Γνωρίζω τον κόπο και τον ιδρώτα που έριξα για να το πετύχω. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμη το μέγεθος της επιτυχίας. Έδωσα τα πάντα για να νικήσω. Ο επόμενος στόχος μου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες».