Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην πάλη ο «τεράστιος» Κουγιουμτσίδης!

Το «φαινόμενο» της ελληνικής πάλης έγραψε το όνομά του σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία του αθλήματος. Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε έγινε ο πρώτος αθλητής που κατέκτησε την κορυφή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Στο μεγάλο τελικό ο Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον Αμερικανό, Λιβάι Ντέιβιντ Χάινς και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι είχε τον έλεγχο και την κατάλληλη αυτοπεποίθηση για να φτάσει στη νίκη! Με εξαιρετική τακτική προηγήθηκε 3-0 και όλα τα άλλα είναι γραμμένα στην πιο αξέχαστη στιγμή για την ελληνική πάλη.
Το μόνο που κατάφερε ο έτερος φιναλίστ του τελικού ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους.
Το τελικό 3-2 βρήκε τον Έλληνα πρωταθλητή στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά στην κροατική πρωτεύουσα.