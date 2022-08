Το... γύρισαν οι Νιγηριανοί: «Αγαπάμε τον Γιάννη και όσα έχει προσφέρει στο μπάσκετ» (pic)

Ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Νιγηρίας στο Twitter... ξέφυγε και με ένα ντελίριο ειρωνείας - χωρίς καμία αφορμή - έβαλε στο στόχαστρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική μας ομάδα.

Τα social media πήραν «φωτιά», οι περισσότεροι στάθηκαν απέναντι στους - συνήθως εύστοχους στο χιούμορ τους - Νιγηριανούς και λίγες ώρες μετά υπήρξε η απαραίτητη διευκρίνιση.

«Θυμηθείτε: Το Twitter φτιάχτηκε για να διασκεδάζουμε. Θα αγαπάμε πάντα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όσα έχει κάνει για το παιχνίδι», αναφέρει το σχετικό ποστ, που μπορείτε να δείτε εδώ:

Remember Twitter was made to have fun. ⬇️



We always will love @Giannis_An34 & what he’s done for the game. https://t.co/zCCIRzXzBM