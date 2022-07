Επίσημα στους Λόντον Λάιονς ο Κουφός (vid)

Η νέα σεζόν θα βρει τον Κώστα Κουφό σε ένα καινούργιο, για τον ίδιο, πρωτάθλημα. Ο ομογενής σέντερ, μετά από μακρά πορεία στο ΝΒΑ και πέρασμα από ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λόντον Λάιονς.

Η ομάδα από το Λονδίνο ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου άσου, ενισχύοντας σημαντικά το καλάθι της ενόψει της νέας σεζόν, που θα την βρει για πρώτη φορά στο Eurocup, ως αντίπαλο του Προμηθέα, μεταξύ άλλων.

IT'S OFFICIAL! ✍️ @kostakoufos

We are very happy to confirm the signing of the NBA & EuroLeague veteran big man Kosta Koufos! 🇬🇷🇺🇸#wearelondon #londonlions #kostakoufos #britishbasketball pic.twitter.com/RKdEpjshZY