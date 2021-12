Ένα ημίχρονο ήταν… παλιός Παναθηναϊκός. Στο τρίτο δεκάλεπτο εξαφανίστηκε και η πληγωμένη Μπαρτσελόνα πήρε διαφορά, που παρά την μεγάλη ανατροπή του «τριφυλλιού» στο τέλος, της αρκούσε για να κρατήσει τη νίκη. Άλλη μια ήττα (82-85) για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε... διπρόσωπος απέναντι στην γεμάτη απουσίες Μπαρτσελόνα και δεν μπόρεσε να πάρει μια νίκη κόντρα στους πρωτοπόρους (14-2) που θα «ζεστάνει» το κοινό του για τα καλά, ενόψει και του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (23/12). Ο die hard χαρακτήρας του Νεμάνια Νέντοβιτς, όμως, κέρδισε το χειροκρότημα στο φινάλε.

Το «τριφύλλι» ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο με μια εικόνα από τα παλιά (49-41 στο 20'), αλλά... γκρέμισε όσα «έχτισε» με την εμφάνισή του στην επανάληψη (κυρίως στην 3η περίοδο) και υποχώρησε στο 4-12. Οι «πράσινοι» έχαναν το ένα αμυντικό ριμπάουντ μετά το άλλο (15 επ. ριμπ. η «Μπάρτσα») και δεν μπορούσαν να βρουν με τίποτα σκορ πίσω από τα 6,75μ. (4/21 μέχρι το 37'). Έτσι, έβαλαν... τρικλοποδιά στους εαυτούς τους, με την απόδοση που είχαν στο δεύτερο μέρος. Στο τελευταίο τρίλεπτο ο Σέρβος «μπόμπερ»... σκύλιασε για να γυρίσει τα δεδομένα και ο Παναθηναϊκός πάλεψε για μια σπουδαία ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφερε για ορισμένες λεπτομέρειες και κάποια σφυρίγματα.

Ο Νέντοβιτς στην επιστροφή μετά τον τραυματισμό του είχε 18 πόντους και 4 ασίστ, ο Ιωάννης Παπαπέτρου βοήθησε με 16π. και 5ρ., ενώ ο Χάουαρντ Σαντ Ρος έδωσε πολλές «μάχες» (13π., 5ρ., 2ασ., 2κλ.). Όμως, ακόμα και παρά τις πέντε βασικές απουσίες της η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που στην ουσία παρατάχθηκε με... 9άδα στο ΟΑΚΑ, ήταν ανώτερη και πήρε το διπλό με πρώτους σκόρερ τους Νίκολα Μίροτις (20π., 7ρ., 4ασ.), Νίκολας Λαπροβίτολα (18π.), Μπράντον Ντέιβις (12π.) και «κλειδί» τον Ρόλαντς Σμιτς (8π., 9ρ.).

Υψηλό τέμπο από νωρίς με «ζεστούς» Παπαπέτρου - Παπαγιάννη, αλλά και... Λαπροβίτολα

Η «Μπάρτσα» τιμώρησε τη ζώνη του Δημήτρη Πρίφτη (2-10 στο 2'), ο οποίος κάλεσε τάιμ άουτ για να διορθώσει την κατάσταση. Όμως, ο περσινός στόχος του «τριφυλλιού», Νίκολας Λαπροβίτολα, είχε πάρει μπρος. Ο Αργεντινός γκαρντ ξεπέρασε από νωρίς τους φετινούς μέσους όρους του και έγινε διψήφιος (11π. με 3/4 3π. στο 5'). Πάντως, οι «πράσινοι» δεν έχασαν την ψυχραιμία τους. Οι δύο «κολώνες» τους (Ιωάννης Παπαπέτρου - Γιώργος Παπαγιάννης), που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στο Μιλάνο, «ροκάνισαν» τη διαφορά με 7π. έκαστος (19-23 στο 8'). Σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός βρήκε... απρόσμενους πρωταγωνιστές (Κέντρικ Πέρι - Τζέρεμι Έβανς) και τελικά ισοφάρισε τους «μπλαουγκράνα» με το buzzer beater του Νεμάνια Νέντοβιτς (26-26 στο 10'), που «ξεσήκωσε» το ΟΑΚΑ.

«Πράσινη» κυριαρχία με σκληρή άμυνα και πολλούς πρωταγωνιστές

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στη 2η περίοδο, με τον Έβανς ως «5» να δίνει σταθερά λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ και τον «Νέντο» να είναι ορεξάτος (38-33 στο 14' με 10π. του Σέρβου). Οι Καταλανοί προσπάθησαν να βρουν «απαντήσεις» μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ τους (6επ. ριμπ.), αλλά το «τριφύλλι» είχε συγκέντρωση, σωστές τοποθετήσεις στην άμυνα και λίγα λάθη στην επίθεση. Η επιμονή του Πρίφτη στην άμυνα ζώνης τον δικαίωσε και οι νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν στο +11 (46-35 στο 17') και στο +13 (48-35 στο 18') με δύο προσπάθειες του ηγέτη Παπαπέτρου (12π.), την ώρα που η ελλιπής «Μπάρτσα» τα είχε... χαμένα (7λ.). Δεν είναι τυχαίο πως πριν από 48 ώρες οι «πράσινοι» έβαλαν 54π. στην ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο (75-54 τελικό) και κόντρα στους πρωτοπόρους της Euroleague είχαν 49π. στο ημίχρονο (49-41), κυριαρχώντας πλήρως. Κι όλα αυτά παρά το κακό πρώτο μέρος του Ντάριλ Μέικον (0/5 σουτ).

Επιστροφή των Καταλανών με επιθετικά ριμπάουντ και απρόσμενο «κλειδί» τον Σμιτς

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά. Οι γηπεδούχοι δεν είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας, η άμυνά τους... έμπαζε και οι ποιοτικοί αντίπαλοί τους μάζεψαν την απόσταση με μπροστάρηδες τους Λαπροβίτολα - Σμιτς (54-50). Ο Πρίφτης κάλεσε τάιμ άουτ, αλλά ο «Λάπρο» ήταν... in the zone (18π.) και έβαλε την ομάδα του μπροστά (54-55 στο 25' με 5-14 επιμέρους σκορ). Σαν να μην έφταναν όλα, το «τριφύλλι» σούταρε με 25% πίσω από τη γραμμή, έχανε non stop τα αμυντικά ριμπάουντ και το «κλειδί» Σμιτς (8π., 9ρ.) διαμόρφωσε το 58-62 στο 27'. Μάλιστα, το 12ο επ. ριμπ. της «Μπάρτσα» οδήγησε τον Νίκολα Μίροτιτς στο 60-66. Η «καταστροφική» 3η περιόδος ολοκληρώθηκε με επιμέρους σκορ 15-27 και τον Παναθηναϊκό από το +11 στο 21' (52-41) στο -4 στο 30' (64-68).

Επιθετικό... black out του Παναθηναϊκού για 7' και διπλό, παρά την υπερπροσπάθεια του Νέντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει την επιθετική του ροή, έψαχνε... ηρωικά καλάθια, δεν θύμιζε σε τίποτα την ομάδα του πρώτου μέρους και ο Μπράντον Ντέιβις του έκανε «ζημιά» με σκορ και νέα επιθετικά ριμπάουντ (64-72 στο 33'). Στο 34' (66-74) ο Πρίφτης έπαιξε το τελευταίο του χαρτί με τον Νέντοβιτς αντί του αρνητικού Μέικον (1/8 σουτ), αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Το «πράσινο» ποσοστό πίσω από τα 6,75μ. ολοένα και έπεφτε (18%), το «τριφύλλι» είχε μόλις 4π. σε 7' στο 4ο δεκάλεπτο και ο Κάιλ Κούριτς του έδωσε τη... χαριστική βολή (68-76 στο 37').

Ωστόσο, τίποτα δεν είχε τελειώσει... Στο τελευταίο τρίλεπτο ο Παναθηναϊκός έβγαλε ένστικτο survivor και επιχείρησε να επιστρέψει, με τον Νέντοβιτς να έχει... σκυλιάσει. Ο Σέρβος έπαιξε και άμυνα όταν χρειάστηκε και μετά το κλέψιμό του οι «πράσινοι» μείωσαν το καλάθι (79-81 με 20'' για το φινάλε). Μετά το τάιμ άουτ του Γιασικεβίτσιους το ΟΑΚΑ διαμαρτυρήθηκε δικαιολογημένα για φάουλ του Λαπροβίτολα στον «Νέντο» πριν από την επαναφορά, το οποίο όμως δεν δόθηκε. Αν είχε δοθεί, δεδομένα θα άλλαζε τα πράγματα. Οι φιλοξενούμενοι έσπασαν το πρες και ο ψύχραιμος Μίροτιτς έβαλε 2/2β. (79-83). Και πάλι, όμως, τίποτα δεν είχε τελειώσει λόγω του... ήρωα Νέντοβιτς. Ο Σέρβος σηκώθηκε από τα 8μ. και σκόραρε για το 82-83, με τους διαιτητές να κάνουν τα στραβά μάτια στις έξαλλες διαμαρτυρίες του Σάρας και να μην τον χρεώνουν με τεχνική ποινή. Με 3,5'' για την λήξη ο Κάιλ Κούριτς έβαλε ξανά 2/2β. και το σουτ του «Νέντο» λίγο πιο μπροστά από το κέντρο δεν βρήκε στόχο (82-85 τελικό).

Λεφτά στην Τράπεζα (Μετακίνηση 3): Ο Νίκολα Μίροτιτς απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί φέτος είναι το φαβορί για το βραβείο του MVP της regular season. Ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα ήταν... παντού και έπαιξε -και- για τους απόντες. Σε 30' στο παρκέ ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 32 βαθμούς στο ranking.

Γίνε Πρόεδρος: Ο Παναθηναϊκός ήθελε να φέρει πέρυσι τον Νίκολας Λαπροβίτολα στο ΟΑΚΑ και είχε συμφωνήσει προφορικά μαζί του, αλλά οι εξελίξεις με την αποχώρηση του Φακούντο Καμπάτσο τον κράτησαν στην Μαδρίτη. Το story είναι γνωστό σε όλους. Ο «Λάπρο» ήρθε φέτος στην Αθήνα ως «μπλαουγκράνα» και έκανε τη διαφορά με 18 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Lockdown: Ο Ντάριλ Μέικον ήταν σε καθεστώς... lockdown. Ο Αμερικανός έχει αποδείξει την αξία του ουκ ολίγες φορές φέτος, όμως κόντρα στην «Μπάρτσα» δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του (1/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2 λάθη).

Τελετές «Το Κοράκι» (Μετακίνηση 5): Ρίζικ, Ρότσα και Χόντροφ στο πρώτο ημίχρονο έδειξαν πως δεν θέλουν να επηρεάσουν την εξέλιξη του αγώνα και σφύριζαν αυτά που έβλεπαν. Όμως, στην 3η περίοδο έκαναν μαζεμένα λάθη, δεν έδωσαν καθαρά φάουλ υπέρ των γηπεδούχων και... έπαιξαν για τον ισχυρό (Μπαρτσελόνα). Στο φινάλε και για την ακρίβεια με 20'' για το τέλος... έκλεισαν τα μάτια σε φάουλ πριν από την επαναφορά που έκανε ο Λαπροβίτολα στον Νέντοβιτς, με τη διαφορά στο καλάθι. Μια (μη) απόφαση που έκρινε όλο το ματς.

Πόση αλήθεια αντέχεις; Ο Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου ήταν βγαλμένος από τα όνειρα του Δημήτρη Πρίφτη. Με πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές στην επίθεση για 20', με «ατσάλινη» άμυνα στη 2η περίοδο, με αποτελεσματικότητα και πλάνο. Δυστυχώς για τους «πράσινους», η 3η περίοδος ήταν η... φετινή εικόνα του «τριφυλλιού» και γύρισε «τούμπα» όλο το παιχνίδι. Στα «+» για τους νταμπλούχους Ελλάδας πως εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, ο Νεμάνια Νέντοβιτς πάλεψε με... λύσσα και πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Όμως, οι διαιτητές δεν είδαν (;) το φάουλ του Λαπροβίτολα, ο Νίκολα Μίροτιτς ήταν ψύχραιμος από τη γραμμή και οι πρωτοπόροι της Euroleague πήραν την νίκη.

Τα Δεκάλεπτα: 26-26, 49-41, 64-68, 82-85.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.