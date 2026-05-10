Ρέντικ: «Δεν παρατάω την σειρά, θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στην Οκλαχόμα»

Παρά το γεγονός πως οι Λέικερς βρίσκονται πίσω με 3-0 κόντρα στους Θάντερ, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ τόνισε πως δεν θα παρατήσει την σειρά.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ηττήθηκαν και στο Game 3 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έτσι βρίσκονται πίσω στην σειρά με 3-0.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στο πρόβλημα των «Λιμνανθρώπων» στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να παρατήσει την σειρά.

«Τρίτο σερί παιχνίδι που γίνεται το ίδιο μετά από 2,5 περιόδους. Δοκιμάσαμε διαφορετικά σχήματα, διαφορετικές καλύψεις, αλλά πάλι χάσαμε αυτά τα λεπτά» ανέφερε για το γεγονός πως στην τρίτη περίοδο η ομάδα του μοιάζει να μην μπορεί να αντιδράσει.

«Δεν θα παρατήσω την σειρά. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε την σειρά και να επιστρέψουμε στην Οκλαχόμα» είπε ο κόουτς των Λέικερς και ξεκαθάρισε πως μέχρι το τελευταίο λεπτό της σειράς θα παλέψει.