Το «αντίο» του Γιάνκοβιτς στο μπάσκετ: «Τιμή και προνόμιο, όλα άξιζαν τον κόπο» (vid)

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από 20 χρόνια καριέρας στο παρκέ και ο ίδιος έγραψε τον δικό του επίλογο.

Ο αγώνας ανάμεσα στο Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ για τον 2ο αγώνα των playoff της Stoiximan GBL, έμελλε να είναι ο τελευταίος του, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 77-72 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Ο Γιάνκοβιτς πέρασε από Πανιώνιο, Μέγκα, Παναθηναϊκό, Βαλένθια, Άρη, Ανδόρα, Χολαργό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Καρδίτσα και τελείωσε την καριέρα του στο Περιστέρι. Και στην 20ετή καριέρα του κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014) και τέσσερις φορές το Κύπελλο, τρεις με τους πράσινους (2014-16) και μία με την ΑΕΚ (2020).

Στα 36 του χρόνια αποφάσισε να ολοκληρώσει την πορεία του στα παρκέ και έστειλε το δικό του μήνυμα, ενώ αντίστοιχα και το Περιστέρι έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό βίντεο.

«Αγαπητό μπάσκετ, σε ευχαριστώ για αυτά τα 20 χρόνια. Μου έμαθες περισσότερα πράγματα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όταν ήμουν παιδί. Όλα άξιζαν τον κόπο. Ήταν τιμή και προνόμιο» έγραψε στην ανάρτησή του.

