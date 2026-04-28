Οι Μάτζικ έκαναν το 3-1 κόντρα στους Πίστονς και είναι έτοιμοι για την έκπληξη της σεζόν

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν και το Game 4 απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς (94-88), έκαναν το 3-1 στη σειρά και απέχουν μια νίκη από την έκπληξη στην ανατολική περιφέρεια.

Οι «μάγοι» από το Ορλάντο μπήκαν στα playoffs μέσω του play in tournament καταλαμβάνοντας την 8η θέση και έπεσαν πάνω στους πρωτοπόρους της Ανατολής, όμως μετά από τέσσερις αγώνες έχουν πάρει σαφές προβάδισμα πρόκρισης.

Οι Μάτζικ δεν μπήκαν καλά στο ματς και οι Πίστονς προηγήθηκαν με 26-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 54-52.

Στο δεύτερο μέρος οι Μάτζικ είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και άντεξαν στην αντεπίθεση των Πίστονς, για να φτάσουν σε μια τεράστια νίκη, που τους φέρνει ένα βήμα από τα ημιτελικά της Ανατολής.

O Πάολο Μπανκέρο με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς έχοντας 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

