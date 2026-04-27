Ο Τέιτουμ με ιστορική εμφάνιση ξεπέρασε τον Μπερντ (vid)

Ο Τζέισον Τέιτουμ «έγραψε» ιστορία με την φανέλα των Μπόστον Σέλτικς και ξεπέρασε τον θρυλικό Λάρι Μπερντ

Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν μία εύκολη νίκη απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 128-96 και έτσι έκαναν το 3-1 στην σειρά. Ο Τζέισον Τέιτουμ έκανε ακόμα μία εκπληκτική εμφάνιση και ολοκλήρωσε το ματς με 30 πόντους (5/10 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Αυτό ήταν το τρίτο του παιχνίδι με τους Κέλτες στα play-offs με 30+ πόντους και 10+ ασίστ και ξεπέρασε τον Λάρι Μπερντ, ο οποίος είχε 2. Πλέον, έχει μπροστά του μόνο τον Τζον Χάβλιτσεκ με 4.

Την ίδια ώρα, έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού που τελειώνει αγώνα στα play-offs με 30+ πόντους, 10+ ασίστ και 5+ τρίποντα.