Η Αναντολού Εφές πήρε τη νίκη απέναντι στην Τουρκ Τέλεκομ (101-91), με τους Βενσάν Πουαριέ και Σέιν Λάρκιν να πετυχαίνουν σύνολο 38 πόντους.

Η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε την Τουρκ Τέλεκομ για την 28η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 101-91. Έτσι, η Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 18-10, ενώ η Τουρκ Τέλεκομ «έπεσε» στο 19-9

Ο Βενσάν Πουαριέ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Σέιν Λάρκιν προσέθεσε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από την άλλη, ο Τζαλίν Σμιθ τελείωσε το ματς με 31 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 29-31, 55-48, 79-67, 101-91