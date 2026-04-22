Stoiximan GBL: Η 5η θέση και ο υποβιβασμός θα κριθούν στο Άρης Betsson - Πανιώνιος

Το Περιστέρι Βetsson επικράτησε του Άρη Betsson, αλλά δεν πήρε τη διαφορά και η 5η θέση, όπως και ο υποβιβασμός, θα κριθούν στο ματς της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Πανιώνιο.

Το μυαλό του στο συγκεκριμένο ματς θα έχει και το Μαρούσι, αφού σε περίπτωση που δεν κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, θέλει ήττα του Πανιωνίου για να μείνει στην Stoiximan Greek Basketball League.

Το Περιστέρι Betsson έφτασε στο 14-10, αλλά την τελευταία αγωνιστική έχει ρεπό, κάτι που σημαίνει πως αν ο Άρης Betsson επικρατήσει των «κυανέρυθρων», έχοντας και τη διαφορά, θα τερματίσει στην 5η θέση και θα αφήσει την ομάδα των δυτικών προαστίων στην 6η.

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

25/4

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson

18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

H βαθμολογία: