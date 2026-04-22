Basket League: Ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική με το εξ' αναβολής Περιστέρι - Άρης Betsson

Με την αναμέτρηση του Περιστερίου απέναντι στον Άρη Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική της Basket League.

Το Περιστέρι υποδέχεται τον Άρη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 15ης ημέρας της Stoiximan GBL (18:00), με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Αποτελέσματα 15ης αγωνιστικής: Σάββατο 17/01: Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89 Προμηθέας - Πανιώνιος 87-91 Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79 Κυριακή 18/01: Μύκονος - Κολοσσός 67-84 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 69-74 Τετάρτη 22/04: Περιστέρι - Άρης 18:00 Η βαθμολογία: 1) Ολυμπιακός 23-0 46β. 2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β. 3) ΑΕΚ 16-7 39β. 4) ΠΑΟΚ 16-7 39β. 5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β. 6) Άρης Betsson 13-9 35β. 7) Μύκονος Betsson 9-14 32β. 8) Ηρακλής 8-15 31β. 9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β. 10) Καρδίτσα 7-16 30β. 11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β. 12) Μαρούσι 6-17 29β. 13) Πανιώνιος 6-17 29ΤΗβ. Η επόμενη αγωνιστική (26η): 25/4 16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson 18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι 18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής 18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος 18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός