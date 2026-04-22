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Basket League: Ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική με το εξ' αναβολής Περιστέρι - Άρης Betsson

Μπάσκετ
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Με την αναμέτρηση του Περιστερίου απέναντι στον Άρη Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική της Basket League.

Το Περιστέρι υποδέχεται τον Άρη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 15ης ημέρας της Stoiximan GBL (18:00), με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική.

Αποτελέσματα 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 17/01:

Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89

Προμηθέας - Πανιώνιος 87-91

Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79

Κυριακή 18/01:

Μύκονος  - Κολοσσός 67-84

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 69-74

Τετάρτη 22/04:

Περιστέρι - Άρης 18:00

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 23-0 46β.

2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.

3) ΑΕΚ 16-7 39β.

4) ΠΑΟΚ 16-7 39β.

5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β.

6) Άρης Betsson 13-9 35β.

7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.

8) Ηρακλής 8-15 31β.

9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β. 

10) Καρδίτσα 7-16 30β. 

11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.

12) Μαρούσι 6-17 29β.

13) Πανιώνιος 6-17 29ΤΗβ.

 

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

25/4

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson

18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Basket League: Ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική με το εξ' αναβολής Περιστέρι - Άρης Betsson