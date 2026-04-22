Basket League: Ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική με το εξ' αναβολής Περιστέρι - Άρης Betsson

Το Περιστέρι υποδέχεται τον Άρη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 15ης ημέρας της Stoiximan GBL (18:00), με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική.
Αποτελέσματα 15ης αγωνιστικής:
Σάββατο 17/01:
Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89
Προμηθέας - Πανιώνιος 87-91
Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79
Κυριακή 18/01:
Μύκονος - Κολοσσός 67-84
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 69-74
Τετάρτη 22/04:
Περιστέρι - Άρης 18:00
Η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 23-0 46β.
2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.
3) ΑΕΚ 16-7 39β.
4) ΠΑΟΚ 16-7 39β.
5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β.
6) Άρης Betsson 13-9 35β.
7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.
8) Ηρακλής 8-15 31β.
9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.
10) Καρδίτσα 7-16 30β.
11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.
12) Μαρούσι 6-17 29β.
13) Πανιώνιος 6-17 29ΤΗβ.
Η επόμενη αγωνιστική (26η):
25/4
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson
18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι
18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής
18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος
18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα
18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός