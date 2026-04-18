Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές των 18:15 δύο ώρες πριν τα τζάμπολ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές και των αγώνων της Stoiximan GBL που ξεκινούν στις 18:15 δύο ώρες πριν τα τζάμπολ τους.

Όπως έκανε και για τα ματς των 16:00, έτσι και τώρα ανακοίνωσε τα ονόματα των διαιτητών στις δύο ώρες πριν τα τζάμπολ, ενώ αντίστοιχα αναμένεται να πράξει και για τα δύο αυριανά παιχνίδια.

Αναλυτικά τα ονόματα των διαιτητών της 25ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18/4

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Περιστέρι Betsson Τσολάκος-Λεβεντάκος-Μπον (Σαμαρτζή)

Αμαρουσίου 16.00 Μαρούσι Chery-Κολοσός H Hotels Collection Τηγάνης-Καρπάνος-Κατραχούρας (Ντίνος)

Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-Προμηθέας Βίκος Cola Τσιμπούρης-Ζακεστίδης-Αγγελής (Μανασής)

Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-ΠΑΟΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μαλαμάς (Παραλυκίδης-Πανταζής)

Κυριακή 19/4