Λάσο: «Αντιμετωπίζουμε μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών»

Ο Πάμπλο Λάσο σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εφές με τον Παναθηναϊκό μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους «πράσινους» σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζουν μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αυτό είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στη EuroLeague αυτή τη σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό είναι αναμφίβολα μια πολύ σημαντική αναμέτρηση. Θέλουν να καταλάβουν την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει παίκτες επιπέδου MVP σχεδόν σε κάθε θέση, είναι μια ομάδα με μεγάλη δυναμική, που καθοδηγείται από έναν εξαιρετικό προπονητή. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις μια τέτοια ομάδα. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων δύο-τριών ετών, πρέπει να αγωνιστούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο για να ανταγωνιστούμε στο γήπεδο».