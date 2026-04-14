Οι ημέρες και ώρες του play in tournament του NBA

Οκτώ ομάδες θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στα playoffs του NBA, μέσω της δεύτερης ευκαιρία που δίνει το play in tournament.

Η Λίγκα, μάλιστα έκανε γνωστές τις ημέρες και ώρες που θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις στο τουρνουά της δεύτερης ευκαιρία, με την αρχή να γίνεται από τις ομάδες που τερμάτισαν σε 9η και 10η θέση.

Οι ηττημένοι από αυτές τις αναμετρήσεις θα ολοκληρώσουν την σεζόν τους, ενώ οι νικητές θα παίξουν στον τελικό του play in tournament, με το ηττημένο των θέσεων 7-8 για το τελευταίο εισιτήριο των playoffs.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ξημερώματα Τετάρτης 15/4

Θέσεις 9-10 Ανατολής: Σάρλοτ Χόρνετς - Μαϊάμι Χιτ (2:30)

Θέσεις 7-8 Δύσης: Φοίνιξ Σανς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (5:00)

Ξημερώματα Πέμπτης 16/4

Θέσεις 7-8 Ανατολής: Φιλαδέλφεια 76ερς - Oρλάντο Μάτζικ (2:30)

Θέσεις 9-10 Δύσης: Λος Άντζελες Κλίπερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (5:00)

Ξημερώματα Σαββάτου 18/4

Τελικός για την 8η θέση της Ανατολής (2:30) *Ο ηττημένος του Σίξερς-Μάτζικ θα αναμετρηθεί με το νικητή του Χόρνετς-Χιτ

Τελικός για την 8η θέση της Δύσης (5:00) *Ο ηττημένος του Σανς-Μπλέιζερς θα αναμετρηθεί με το νικητή του Κλίπερς-Ουόριορς