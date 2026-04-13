Αδιανόητος Κνουέπελ: Πρώτος rookie που οδηγεί σε τρίποντα το ΝΒΑ

Ο Κον Κνουέπελ «έγραψε» ιστορία στο ΝΒΑ καθώς έγινε ο πρώτος rookie που οδηγεί την λίγκα σε εύστοχα τρίποντα.

Η regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και θα μείνει για πάντα στην ιστορία λόγω του Κον Κνουέπελ. Ο νεαρός αστέρας των Σάρλοτ Χόρνετς κατάφερε να πετύχει κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στον «μαγικό κόσμο».

Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του (110-96 του Νιου Γιορκ Νικς) πέτυχε 14 πόντους ευστοχώντας σε 3 τρίποντα. Έτσι, έφτασε τα 273 τρίποντα μέσα στην σεζόν και ξεπέρασε τον ΛαΜέλο Μπολ με 272. Έγινε, λοιπόν, ο πρώτος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ που οδηγεί την λίγκα σε εύστοχα τρίποντα.

Με το ιστορικό του κατόρθωμα, τα τρομερά του νούμερα (18,5 πόντοι, 5,3 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ) και με το γεγονός πως οι Χόρνετς προκρίθηκαν στην post-season έχει πολλές πιθανότητες να αναδειχθεί rookie της χρονιάς, αφήνοντας πίσω τους τον Κούπερ Φλαγκ και τον Βι Τζέι Έτζκομπ.