Τι έχουμε εδώ; Ο Πέσιτς την έπεσε σε Ιταλίδα ρεπόρτερ on air! (vid)

Τι έχουμε εδώ; Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ζήτησε το τηλέφωνο από Ιταλίδα δημοσιογράφο on air!

Η αλήθεια είναι πως τον έχουν συνηθίσει ιδιαίτερα μαζεμένο ως και κακόκεφο μπροστά στις κάμερες. Αυτή τη φορά όμως ο Πέσιτς ήταν άκρως ευδιάσθετος.

Αιτία η Ιταλίδα δημοσιογράφος στο flash interview μετά το ματς της Μπάγερν κόντρα στην Αρμάνι και τη νίκη των Βαυαρών, με τον Πέσιτς ουσιαστικά να την πέφτει στη ρεπόρτερ!

«Ήταν μια καλή εβδομάδα για εμάς. Τώρα θα κοιτάξουμε το γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν είναι όπως το ξέρετε. Δεν παρακολουθείτε τη Bundesliga. Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά έχω μόνο 24 ώρες στη διάθεσή μου.



Ξέρεις ότι η Γερμανία έχει κατακτήσει παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και δεν παρακολουθείς την Bundesliga;», ανέφερε ο τεχνικός της Μπάγερν, για απαντήσει η δημοσιογράφος: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα».



Κάπου εκεί ο Πέσιτς δεν κρατήθηκε και έπαιξε... πίεση σε όλο το γήπεδο, λέγοντας: «Θα σε προσκαλέσω στα πλέι οφ. Δώσε μου το τηλέφωνό σου. Θα δώσω τον αριθμό σου στους ανθρώπους του κλαμπ. Αυτοί θα σε προσκαλέσουν επίσης αν θέλεις», με την Ιταλίδα ρεπόρτερ να απαντά: «Κόουτς, είστε θρύλος και με προσκαλείτε. Δεν μπορώ να αρνηθώ κάτι τέτοιο».