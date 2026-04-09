Podcast Κοτζιά: Ο ΠΑΟΚ μπορεί απέναντι στο φαβορί Μπιλμπάο, ο ΝτεΤζούλιους αρέσει πολύ!

Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει το αίμα του πίσω από τους Ισπανούς, από τους οποίους έχασε και φέτος!

Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε περίφημα χθες, παίρνοντας τη πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του Fiba Europe Cup. Μάλιστα πάλι θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο, από την οποία έχασε πέρυσι την κούπα, έχασε και φέτος στους δύο αγώνες, που έδωσαν.

Ο Τόλης Κοτζιάς αναφέρει στο podcast του όλα όσα αφορούν στον «Δικέφαλο του Βορρά», αλλά και στον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, που σημείωσε χθες 41 πόντους και αρέσει πολύ.

Λέει επίσης για το «διαμαντάκι», που έρχεται στην Ευρωλίγκα από το Eurocup, όπως και για τις μεγάλες σημερινές μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.