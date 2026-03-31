ΣΕΦ: Βγήκε ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 25 εκατ. ευρώ που θα καλύψει το κράτος!

Είχε προαναγγελθεί, έγινε πράξη. Η Πολιτεία θα πληρώσει 25 εκατ. ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) για να παραδώσει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ολοκαίνουργιο και ανακαινισμένο ενεργειακά όλο το ΣΕΦ καθώς έγινε ήδη η προκήρυξη του διαγωνισμού και τον Μάιο θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμά του.

Η διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ αρχίζει να δρομολογείται, από τη στιγμή που το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εγκρίνει ήδη τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και της διοίκησης του φαληρικού σταδίου, με το κονδύλι να φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, αυτή την αναβάθμιση έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση ώστε να αναλάβει την υποδομή η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα 49 χρόνια με στόχο, να μετατρέψει το ΣΕΦ σε μια σύγχρονη μπασκετική αρένα.

Από τον φορέα υλοποίησης ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) προκηρύχθηκε διαγωνισμός με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)», και το σχετικό προσχέδιο έχει ήδη δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις του ΣΕΦ, με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του σταδίου. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν στόχο να αποκαταστήσουν τη φυσική φθορά και γήρανση των υλικών και να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις αυξημένες απαιτήσεις.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται στα 20 εκατ. ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ, και γύρω στα 25 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως τις 4 Μαΐου 2026 και η αποσφράγιση φακέλων θα γίνει τρεις μέρες μετά. Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι 365 ημέρες.

Τις επόμενες ημέρες θα βγει και η συνολική διακήρυξη με περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες αναβάθμισης του σταδίου.

