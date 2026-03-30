Ευκαιρία πρωτιάς για την Παρτιζάν μετά τη νίκη του Αστέρα επί της Ντουμπάι (vid)

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Ντουμπάι με 84-82 στην Αδριατική Λίγκα και έδωσε την ευκαιρία στην Παρτιζάν να επιστρέψει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Με τη νίκη του αυτή το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 16-5 και παραμένει στην 4η θέση μαζί με την 3η Μπούντουτσνοστ, ενώ η Ντουμπάι έχει πλέον ρεκόρ 18-3 και με παιχνίδι περισσότερο από την Παρτιζάν (18-2).

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που συντηρούσαν μια διαφορά 6-8 πόντων στην τέταρτη περίοδο, ήταν ο Στέφαν Μιλιένοβιτς με 20 πόντους, ενώ είχε ακόμα 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ και τον ακολούθησε ο Χάσιελ Ριβέρο με 13 πόντους.

Για την Ντουμπάι, που υπέστη την τρίτη της διαδοχική ήττα σε Αδριατική Λίγκα και Ευρωλίγκα μαζί, ξεχώρισαν ο Ντουέιν Μπέικον με 22 πόντους και ο Φίλιπ Πετρούσεφ με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 47-33, 63-60, 84-82