Η πεντάδα του... τρόμου: Πώς ο Παναθηναϊκός «δάγκωσε» τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός Aktor βρέθηκε για 28-29' στα... σχοινιά, όμως μια «πεντάδα - τρόμου» μπόρεσε να επιστρέψει από το -12, να «δαγκώσει» τον Ερυθρό Αστέρα και να βάλει τους «πράσινους» για καλά στο κόλπο των πλέι οφ και πάλι.

Για σχεδόν τρία δεκάλεπτα οι «πράσινοι» δεν είχαν τη σκληράδα, τη νοοτροπία και το κατάλληλο πλάνο για μια «μάχη» επιπέδου πλέι οφ. Ο Ερυθρός Αστέρας «φλέρταρε» με ένα σπουδαίο διπλό στο "Telekom Center", το οποίο θα καθιστούσε την 6η θέση και την απευθείας πρόκριση στην postseason σαν ένα -σχεδόν- απαγορευτικό σενάριο για το «τριφύλλι».

Όμως, με το σκορ στο 50-62 και 67'' για το φινάλε του 3ου δεκαλέπτου, ο Εργκίν Αταμάν παρέταξε μια πεντάδα που έκανε... θραύση και γύρισε πλήρως το σκηνικό. Ο λόγος για το σχήμα με τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Από το 50-62 μέσα σε 11-12' το ταμπλό «έγραψε» 82-74, κάτι που σημαίνει πως οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης «έκλεισαν» το ματς με ένα εντυπωσιακό 32-12 επιμέρους σκορ. Η νίκη βάφτηκε «πράσινη» και ο Παναθηναϊκός Aktor μπήκε εκ νέου... γερά στο κόλπο του Top-6.

Πώς ήρθε όμως αυτή η μεγάλη ανατροπή και τι έκαναν οι βασικοί πρωταγωνιστές; Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, με τη βοήθεια των δηλώσεων των «ηρώων» της βραδιάς...

Κώστας Σλούκας

Στο πρώτο ημίχρονο αρχηγός ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό, ενώ είχε πρόβλημα και με τα φάουλ (3φ.). Στην τελική ευθεία, όμως, ο έμπειρος γκαρντ ήταν πραγματικός... μαέστρος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 8 ασίστ και μόλις 2 λάθη. Μάλιστα, με τα 4 ριμπάουντ που κατέβασε ο Σλούκας έγινε ο μόλις 3ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης με 1000+ πόντους, 1000+ ριμπάουντ και 1000+ ασίστ. Η είσοδός του σε αυτό το «ιστορικό κλαμπ», λοιπόν, συνοδεύτηκε από μια πολύτιμη νίκη.

Ωστόσο, το πραγματικά εντυπωσιακό ήταν η άμυνα του «Σλου» στο 4ο δεκάλεπτο. Ο ηγέτης του «τριφυλλιού» έκανε ένα κλέψιμο, οδήγησε τους αντίπαλους χειριστές σε ακόμα δύο λάθη και πραγματοποίησε το δικό του... all in με την προσέγγισή του. Μάλιστα, ο Χρήστος Σερέλης ανέφερε στην "Magic Euroleague": «Ήταν καταπληκτικός ο Σλούκας στην άμυνα παρά τα τρία φάουλ του. Το πήραμε το ματς γιατί το θέλαμε πολύ. Κρατάμε το πως κυνηγήσαμε στην άμυνα».

Κέντρικ Ναν

Γεγονός είναι πως για τρία δεκάλεπτα ο κορυφαίος παίκτης της Euroleague δεν είχε ρυθμό και είχε προβληματιστεί από την άμυνα και το μέγεθος -κυρίως- του Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ. Στο 30' ο Ναν είχε μόλις 6 πόντους με 3/3 δίποντα και 0/5 τρίποντα. Όμως, στην 4η περίοδο το επιθετικό του ταλέντο «μίλησε» σε απόλυτο βαθμό και ήρθε ως... φυσική ροή της καλής άμυνας, «διαλύοντας» κάθε τακτική του Σάσα Ομπράντοβιτς. Ο περσινός MVP μέτρησε 2/3 δίποντα και 3/3 τρίποντα στην τελική ευθεία, ολοκληρώνοντας το ματς με 20 πόντους και την... υπογραφή του δίπλα στη νίκη.

Δεν είναι τυχαίο πως κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια μετά το θετικό αποτέλεσμα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του είπε με νόημα: «Σε ευχαριστώ για το δεύτερο ημίχρονο». Ο "K", που την παραμονή της αναμέτρησης είχε δείξει ηγετικά χαρακτηριστικά με κάποιες κινήσεις του μετά την επιστροφή από τις ΗΠΑ, πήρε τη... μπαγκέτα στο σκοράρισμα και «καθάρισε» την μέχρι τότε πολύ αποτελεσματική και σκληρή άμυνα των Σέρβων.

Νίκος Ρογκαβόπουλος

Ο 25χρονος σμολ φόργουορντ δεδομένα έχει αδικηθεί από τη χρησιμοποίησή του μέχρι στιγμής στη σεζόν. Θυμίζουμε πως στο ΣΕΦ αγωνίστηκε για μόλις 5'11'', παρά το γεγονός πως δύο εβδομάδες νωρίτερα ήταν εκ των MVPs στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ κόντρα στη Ζαλγκίρις «κόπηκε» από την «πράσινη» δωδεκάδα. Παρ' όλα αυτά, ο «Ρόγκα» περίμενε την ευκαιρία του και όταν εκείνη ήρθε την... άρπαξε από τα μαλλιά. Στο τελευταίο 12λεπτο του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου ο διεθνής σουτέρ δεν πρωταγωνίστησε χάρη στα τρίποντά του. Ίσα - ίσα, ορισμένα «δικά του» σουτ πίσω από τα 6,75μ. δεν βρήκαν στόχο. Όμως, το "T-Center" τον χειροκρότησε θερμά ακόμα και μετά τις άστοχες προσπάθειες, βλέποντας πως παλεύει με... λύσσα.

Ο Ρογκαβόπουλος είχε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, έβαλε «μέγεθος» στην άμυνα του «τριφυλλιού» και... μοχθούσε για κάθε ριμπάουντ, δυσκολεύοντας τους ψηλούς του Ερυθρού Αστέρα. Ο κόουτς Σερέλης εξήγησε πως το τεχνικό επιτελείο τον είχε προετοιμάσει για να είναι... alert όποτε του ζητηθεί να αγωνιστεί και λίγο αργότερα μιλώντας στη "Nova" ο ίδιος «έβγαλε» το κατάλληλο mindset. «Δεν αγχώνομαι από την κριτική, στο γήπεδο κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν μπορεί να επηρεάσει τα όσα κάνεις», «Όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο με αυτούς τους συμπαίκτες πρέπει να έχεις και την ανάλογη προσωπικότητα», «Θα κερδίσουμε και τα έξι ματς που μένουν, δεν φοβόμαστε κανέναν», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους τους παίκτες της ίδιας λίστας, ο "NHD" ήταν από την αρχή μέχρι το φινάλε πρωταγωνιστής, πραγματοποιώντας μια «γεμάτη» εμφάνιση: 20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 34'08''. Στην αρχή ήταν εμφανές πως ο Παναθηναϊκός Aktor δεν τον χρησιμοποιούσε με τον κατάλληλο τρόπο, γεγονός που απεικονίζεται και στο ότι έκανε το πρώτο... touch με τη μπάλα ύστερα από σχεδόν τρία (!) λεπτά στο ματς. Όμως, μετέπειτα ο Χέις - Ντέιβις αποτέλεσε «κλειδί» από το post τόσο εκτελεστικά, όσο και δημιουργικά. Παράλληλα, δίπλα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ύψωσε ένα... αμυντικό τείχος, που έκανε τη διαφορά.

«Όταν παίξαμε με τους Χουάντσο και Χέις - Ντέιβις στο "4" και το "5" είχαμε πιο δυναμική άμυνα», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν, με τον Χρήστο Σερέλη να επιβεβαιώνει πως σε εκείνο το διάστημα η άμυνα λειτούργησε σωστά. Άλλωστε, οι «πράσινοι» είχαν συζητήσει και δουλέψει το προηγούμενο διάστημα ένα σχήμα με τον Ερνανγκόμεθ και τον "NHD" ως δίδυμο στη front line. Πάντως, πέραν των 21 βαθμών στο PIR και του +16 για τους γηπεδούχους όσο εκείνος ήταν στο παιχνίδι, ακόμα πιο ουσιαστικές ήταν οι δηλώσεις του μετά το φινάλε. «Αυτή είναι μια ομάδα του Κέντρικ και του Ματίας. Εδώ είμαι για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου όπως μπορώ. Έχουμε αρχηγό έναν πρωταθλητή όπως ο Σλούκας. Είμαι εδώ, αν με χρειαστούν. Αν δεν με χρειάζονται θα κάνω το καλύτερο που μπορώ σε άλλους τομείς», υπογράμμισε βάζοντας το «εγώ» του MVP του περσινού Final Four κάτω από το «εμείς» μιας ομάδας με στόχους, πίεση και τεράστιο «πρέπει».

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Αν υπήρχε βραβείο... προσπάθειας ή αυταπάρνησης, δίχως αμφιβολία τη σεζόν 2025-2026 θα πήγαινε στον Ισπανό πάουερ φόργουορντ. Ο Ερνανγκόμεθ έχει πάρει «βαριά» λεπτά σε όλη την κανονική διάρκεια της χρονιάς, όμως εξακολουθεί να είναι πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι» και να κερδίζει το χειροκρότημα από το μπασκετικό κοινό στο "Telekom Center". Η απόδοσή του κόντρα στους Σέρβους ήταν η πιο... Ερνανγκόμεθ εμφάνιση, με τον Αταμάν να του βγάζει το καπέλο δημόσια: «Για μένα κύριος υπεύθυνος ήταν ο Χουάντσο. Πήρε τα ριμπάουντ, έβγαλε τις άμυνες».

Ο πρώην NBAer σε 20'03'' στο glass floor σημείωσε 5 πόντους με 2/3 σουτ, κατέβασε 9 ριμπάουντ και «έκλεισε» κάθε διάδρομο στην άμυνα, κάνοντας δύσκολη τη ζωή των αντίπαλων γκαρντ. Επιπλέον, κάθε φορά που ένας φιλοξενούμενος προσπαθούσε να επιτεθεί προς το καλάθι, ο Ερνανγκόμεθ ήταν εκεί για να του... κρύψει το καλάθι. «Λειτούργησε πολύ καλά ο Χουάντσο στο αμυντικό αυτό σχήμα. Σταμάτησε τα πάντα, σαν να έπαιζε άλλο άθλημα, έκανε τον... τερματοφύλακα. Μας έδωσε την σπίθα, έκανε τα πάντα», ανέφερε ο Σερέλης. Ο Παναθηναϊκός Aktor, που βρέθηκε στο -12 στο 28', τελείωσε την αναμέτρηση στο +12: game changer, χωρίς να «φωνάξει» με το σκοράρισμα και τις κατοχές στην επίθεση.