Η σπίθα μπήκε: Ώρα να βάλει φωτιά στη σεζόν!

Η σπίθα που αναζητούσε ο Παναθηναϊκός ήρθε από τον Λεσόρ και τώρα οι «πράσινοι» καλούνται να βάλουν φωτιά στη σεζόν. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο Ματίας ήρθε φορτσάτος. Πανέτοιμος στο ψυχολογικό και στο πνευματικό κομμάτι. Ο Γάλλος σέντερ που ήταν 14 μήνες έξω, ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, ο Αταμάν του έδωσε το πρώτο play και η φωτιά μπήκε στο «T-Center» για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στον ίσιο δρόμο.

Το θάρρος, το τσαγανό και η παλικαριά αυτού του τεράστιου ανθρώπου κι αθλητή πρόσφερε τρομερά συγκινητικές στιγμές πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Ζαλγκίρις. Η αγάπη που εισέπραξε απέραντη, η τρέλα που έχει μέσα του, περισσότερο από ποτέ πλέον, αστείρευτη και πηγή ενέργειας για όλο τον οργανισμό.

Και ο Παναθηναϊκός το είχε ανάγκη. Περισσότερο από ποτέ, ειδικά σε αυτό το σημείο. Να επιστρέψει ένας παίκτης που αποτελεί την ψυχή της ομάδας. Πέρα από τον καλύτερο σέντερ της Ευρώπης. Μία μονάδα που οι «πράσινοι» την είχαν ανάγκη κι αποδείχθηκε ο λόγος που ο Αταμάν όλο αυτό το διάστημα έκανε λόγο για μεταγραφή.

Προφανώς και το «τριφύλλι» δεν θάμπωσε με το μπάσκετ. Αλλά σε αυτό το σημείο της σεζόν προτεραιότητα έχουν οι νίκες. Όπως κι αν έρθουν. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία. Και περιθώρια για ήττες δεν υπάρχουν.

Ειδικά όταν μάλιστα οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν μπει σε διαδικασία στις 13 Μαρτίου να μοιράζουν ξανά τους ρόλους, με την είσοδο των Χέις Ντέιβις και Λεσόρ στο ροτέισον και να ανακατεύουν και πάλι την τράπουλα. Αυτή τη φορά όμως με τα σωστά χαρτιά.

Όλη αυτή η διαδικασία όμως πρέπει να συνοδεύεται και με… W. Και μέσα σε όλα είναι προφανές πως η δουλειά του Αταμάν έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Δεν μιλάμε για απλώς καλούς παίκτες πλέον, αλλά για αθλητές που σε οποιαδήποτε ομάδα και να πάνε στην παρούσα φάση θα είναι ηγέτες.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε ένα μομέντουμ που πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Παίζει και πάλι με σέντερ, έχει παιχνίδι στο ποστ και κυρίως απέκτησε τη χαμένη ψυχολογία του. Και μπροστά του έχει ακόμα έναν τελικό κόντρα σε μία ομάδα που κι εκείνη έχει στόχο τα πλέι οφ. Και μπορεί να φαντάζει δύσκολο να καλύψει το -18 του πρώτου αγώνα, αλλά η νίκη είναι και πάλι μονόδρομος απέναντι στον Αστέρα.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο πιο καθοριστικό σημείο της σεζόν. Εδώ που κρίνονται, σε πρώτη φάση, τα πάντα. Η παρουσία στην 6άδα και στα πλέι οφ. Το θετικό είναι πως υπάρχουν μέρες προπόνησης. Το «τριφύλλι» παίζει με την ΑΕΚ την Κυριακή και την Παρασκευή με τον Αστέρα. Άρα έχει ένα χρονικό διάστημα να βάλει ακόμα περισσότερο στην ομάδα τους Λεσόρ και Χέις. Και ειδικά τον δεύτερο, γιατί ο Ματίας ξέρει τον τρόπο.

Κι όσον αφορά την 12άδα. Ήταν εξ αρχής γνωστό πως όταν ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης κάποιοι θα μένουν εκτός. Την Παρασκευή ήταν οι Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος, γιατί έτσι ήταν το πλάνο του Αταμάν. Γιατί ήθελε τον Καλαϊτζάκη στο μαρκάρισμα του Φρανσίσκο. Στο επόμενο παιχνίδι εκτός μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Είναι ξεκάθαρα θέμα τακτικής.

Το πιο σημαντικό είναι όμως πως το «τριφύλλι» δεν έχει απωλέσει σε καμία φάση το αίσθημα της οικογένειας. Παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου, όπως οι Ρογκαβόπουλος και Μήτογλου ήταν εκεί για να στηρίξουν. Και παίκτες που δεν έπαιξαν πολύ, όπως ο Σορτς, βγήκαν μπροστά για να εμψυχώσουν. Κόντρα σε όλα τα παραμύθια που γράφονται.