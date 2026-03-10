Πλήρης και πανέτοιμος ο Ηρακλής για την πρόκριση στα προημιτελικά της ENBL

Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη μετά και τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο πλήρης Ηρακλής πηγαίνει για την πρόκριση στα προημιτελικά του ENBL.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ηρακλής:

Ο Ηρακλής υποδέχεται αύριο (11/03, 19:45) την Taltech/ALEXELA, σε νοκ άουτ αγώνα, στο πλαίσιο των playoffs της European North Basketball League, στοχεύοντας στη νίκη-πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Οι “κυανόλευκοι” προπονήθηκαν σήμερα (10/03) το μεσημέρι, χωρίς προβλήματα στο Ιβανώφειο και θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους αύριο το πρωί.

Ευγενειάδης: “Να παρουσιαστούμε πεινασμένοι για τη νίκη-πρόκριση”

Ο συνεργάτης του Zoran Lukic, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

“Αντιμετωπίζουμε την εσθονική TalTech/ALEXELA, μια ομάδα που είχε ρεκόρ 4-4 στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Κύρια χαρακτηριστικά της είναι το up tempo, το transition παιχνίδι και οι αρκετές εκτελέσεις σουτ τριών πόντων. Αμυντικά, αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η διάθεση για πίεση σ’ολόκληρο το γήπεδο, αλλά και η επιθετική άμυνα τους στο μισό γήπεδο.

Κύριες απειλές είναι ο Oliver Metsalu, ο οποίος έχει 12,5 πόντους, ανά παιχνίδι στη διοργάνωση, ο Taavi Jurkatamm με 12,1 πόντους και o Oliver Suurorg με 11,8 πόντους.

Από την πλευρά μας, πρέπει να “ξεχάσουμε”, όσο δύσκολο κι αν είναι, τη νίκη μας επί του Παναθηναϊκού για τη GBL και να παρουσιαστούμε το ίδιο πεινασμένοι για τη νίκη, που θα μας οδηγήσει και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης”.