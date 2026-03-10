Η αξιοπρέπεια των ομάδων φαίνεται στις λεπτομέρειες

Την ώρα που ο Καραγιαννίδης δεν έχει αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό για να «προστατευτεί», ο Μωραϊτης έπαιξε και «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Τεράστια νίκη του Ηρακλή. Ιστορική. Επιστροφή από το -21 κόντρα στον Παναθηναϊκό του τεράστιου μπάτζετ. Μια όμορφη μπασκετική ιστορία, από αυτές που δύσκολα συναντάμε πλέον στο πρωτάθλημά μας. Θύμισε κάτι από τις εποχές του Ζντοβτς, του Μπέρι, του ΜακΝτάνιελ.

Από την άλλη υποχρέωση των «πράσινων» να βρουν τι τους φταίει και γιατί τους έχει πάρει ο κατήφορος. Παρότι έχουν το μεγαλύτερο μπάτζετ, το καλύτερο ρόστερ, τόσους MVPs και λύσεις παντού.

Αυτά είναι τα δύο άκρα του αγωνιστικού σκέλους. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Η αξιοπρέπεια. Αυτή που μέχρι και στις δύσκολες στιγμές, στις «σφαλιάρες», ξεχωρίζει. Μοιάζει με λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι. Και ισχύει και για τις δύο πλευρές.

Στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα Πάτρας, ο Καραγιαννίδης δεν αγωνίζεται. Γιατί είναι παίκτης των «ερυθρόλευκων» που έχει μείνει ως δανεικός στους Πατρινούς. Τον πλήρωσαν μάλιστα 500.000 ευρώ. Όσα δίνουν ομάδα για buy out τοπ παικτών Euroleague. Μπρος στις σχέσεις με τον Λιόλιο, τι είναι το χρήμα; Μια λεπτομέρεια.

Η δικαιολογία για να μην παίζει ο Καραγιαννίδης, είναι η... προστασία του. Μην τυχόν και δεν παίξει καλά δηλαδή και του πει κάποιος πως σέρνεται γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Λες και έστω ένας φίλαθλος, θα περίμενε πως ο Προμηθέας θα νικήσει τους «ερυθρόλευκους» αν είχε τον Καραγιαννίδη στο ρόστερ του. Το θέμα είναι ηθικό, όχι ουσιαστικό. Ο Ολυμπιακός 30 πόντους θα νικήσει είτε με τον Καραγιαννίδη, είτε χωρίς για τον Προμηθέα.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης τώρα, είναι παίκτης που ανήκει στον Παναθηναϊκό. Το περασμένο καλοκαίρι πήγε στον Ηρακλή με τη μορφή δανεισμού. Θα μπορούσε κι εδώ να πει κανείς πως έπρεπε να... προστατευτεί ο παίκτης. Να ζητηθεί να υπάρξει συμφωνία να μην αγωνίζεται κόντρα στους «πράσινους».

Η αξιοπρέπεια και των δύο σωματείων όμως, δεν επέτρεπε ούτε σκέψη τέτοιου είδους. Ο Μωραΐτης στον αγώνα της Θεσσαλονίκης και τον... άθλο του Ηρακλή, είχε 11 πόντους. Έπαιξε 25 λεπτά. Και κυρίως, έκανε «μαγική» ασίστ στο καλάθι νίκης του Γηραιού.

Τον Παναθηναϊκό σε μεγάλο βαθμό τον «σκότωσε» σε αυτό το ματς, παίκτης του. Η αξιοπρέπεια των «πράσινων» δεν τους έκανε να ζητήσουν όρο να μην αγωνίζεται. Που θα ήταν πέρα για πέρα ντροπιαστικό. Περισσότερο κι απ’ την ίδια την ήττα.

Όπως και η αξιοπρέπεια ενός ιστορικού σωματείου όπως ο Ηρακλής, δεν «σήκωνε» τέτοιες συμφωνίες. Οι «κυανόλευκοι» δεν είναι Προμηθέας και το διαπιστώνει κανείς από το τι προσφέρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης και μόνο απ’ την εικόνα του γηπέδου της σε κάθε ματς. Πέρα απ’ τα αποτελέσματά της.