Έχει ένα... κακό ο Τρινκιέρι, μιλάει ελεύθερα για όσα γίνονται

Η ΕΟΚ του Λιόλιου έχει έναν ακόμη «μπελά» στο κεφάλι του συστήματος που επιβάλλει τους κανόνες του στο μπάσκετ και δεν είναι άλλο από μία επιπλέον προπονητική προσωπικότητα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το μονόπλευρο ενδιαφέρον σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, παύει να υφίσταται. Οι δύο ομάδες ήδη έχουν από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Euroleague. Οι «πράσινοι» πλήρωσαν κι έφτιαξαν την καλύτερη αρένα στην Ευρώπη. Το κράτος θα πληρώσει για να έχει και ο Ολυμπιακός κάτι ανάλογο.

Ο ΠΑΟΚ ισχυροποιείται με μεγάλη αύξηση μπάτζετ, με το δικό του εντυπωσιακό κλειστό. Ο Άρης ανεβαίνει και έχει σχέδια να φτιάξει και το «Nick Galis» σε σύγχρονα πρότυπα. Η ΑΕΚ είναι σταθερά σε ανοδική πορεία, ενώ ήδη έχει το γήπεδό της το οποίο ομορφαίνει και βελτιώνει διαρκώς.

Αυτά τα δεδομένα δεν... ίδρωσαν το αυτάκι της ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου. Σταθερά και φανερά λειτουργεί για την εξυπηρέτηση εκείνων που θέλει. Το μπάσκετ είναι στο τέλος της λίστας των προτεραιοτήτων και η επιβολή των «κανόνων» του συστήματος, προέχει.

Απέναντι σε όλη αυτή τη λαίλαπα, δεν αρκούν τα χρήματα των επενδύσεων και η άνοδος των ομάδων. Προκειμένου να ανταγωνιστούν σε ένα περιβάλλον σάπιο, το οποίο κατρακυλά χωρίς να ενδιαφέρει κανέναν. Ειδικά όσο εξυπηρετείται ο σκοπός για τον οποίο φτάσαμε στο σήμερα του αθλήματος.

Το πρόβλημα σε αυτά τα σχέδια, είναι οι ίδιες οι προσωπικότητες. Οι άνθρωποι των οποίων η φωνή έχει σημασία, ακούγεται παντού και την παίρνουν στα σοβαρά όσοι σέβονται το μπάσκετ και όχι τα συστήματα που καθορίζουν τα πάντα.

Μέσα σε ένα δίπολο στο οποίο ο ένας είναι ο μόνιμα ευνοημένος, είναι πιο εύκολο να βγει «τρελός» ο άλλος. Η αύξηση των ισχυρών, αυξάνει και την πίεση για να καθαρίσει η σαπίλα. Οι επαγγελματίες που δεν φοβούνται για τη δουλίτσα τους αλλά έχουν το σθένος να πουν αυτό που βιώνουν, είναι... κακό σπυρί για τον Λιόλιο και την ΕΟΚ του.

Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκιέρι φέρνει στην Ελλάδα μια προσωπικότητα που είναι ακριβώς τέτοιου είδους. Με δυναμική και χωρίς να φοβάται να εκφράσει την άποψή του και τη διαφωνία του. Δίχως να σκύβει το κεφάλι μπροστά σε συστήματα.

Ο Ιταλός ως προπονητής της Ζαλγκίρις είχε κάνει τις περίφημες δηλώσεις για την ευκολία με την οποία παίρνει φάουλ και σουτάρει βολές ο Βεζένκοφ. Στην Euroleague. Πολλές φορές αντέδρασε ακόμη και σε ερωτήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ. Δεν είναι κάποιος που θα κάνει τα... στραβά μάτια στο οτιδήποτε.

Λέτε να αλλάξει στην GBL; Λέτε να διστάσει να ξεμπροστιάσει τους διαιτητές που ορίζει η ΚΕΔ/ΕΟΚ; Αυτονόητη η απάντηση. Και η δική του φωνή έχει σημασία, καθώς πρόκειται για μία σημαντική προπονητική προσωπικότητα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όσο περισσότερο αυξάνονται οι προσωπικότητες, προφανώς και το σύστημα δεν θα σεβαστεί κανέναν. Η δράση του θα συνεχιστεί κανονικά για όσο του επιτρέπουν οι αρμόδιοι. Όσο δεν παρεμβαίνει κανείς. Άνθρωποι σαν τον Τρινκιέρι όμως, μπορούν να ξεμπροστιάσουν αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα.

Γιατί βλέπουν όλοι τι γίνεται με την ενίσχυση και την ισχυροποίηση των ομάδων μας, χωρίς να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει εντός συνόρων. Σε μια ΕΟΚ που την ενδιαφέρει να κρύβει τα όσα γίνονται με την ίδια υπεύθυνη, το πανευρωπαϊκό ξεμπρόστιασμα είναι κάτι που της αξίζει.