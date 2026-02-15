Ο Μουράτος είδε το σερί του στην Stoiximan GBL να σταματάει στα 178 ματς

Ο Βασίλης Μουράτος δεν αγωνίστηκε στο ματς του Περιστερίου Betsson με τον Προμηθέα Πάτρας και έτσι το σερί στην Stoiximan GBL σταμάτησε στα 178 συνεχόμενα παιχνίδια.

Το Περιστέρι Betsson σημείωσε μία πολύ σημαντική νίκη στην Πάτρα επί του Προμηθέα Βίκος Cola για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL απόντος του διεθνή γκαρντ που είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Ηρακλή και έτσι τέθηκε εκτός από την αναμέτρηση του «Δ.Τόφαλος». Με αυτόν τον τρόπο μπήκε τέλος στο σερί των 178 αγώνων του στη Stoiximan GBL!



Πρόκειται για ένα σερί που άρχισε στους μικρούς τελικούς των playoffs του 2019 όταν ήταν παρών και στους τέσσερις αγώνες του Περιστερίου με την ΑΕΚ. Η τελευταία φορά στην οποία ο Μουράτος πήρε… απουσία σε παιχνίδι του Πρωταθλήματος, ήταν στον τρίτο ημιτελικό των playoffs του 2019, στις 3 Ιουνίου 2019, όταν δεν αγωνίστηκε με το Περιστέρι Betsson απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.



Το μεγάλο σερί συμμετοχών του Μουράτου άρχισε στις 9 Ιουνίου 2019 με τον πρώτο μικρό τελικό των playoffs και ολοκληρώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2026 στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Η απόσταση από την αρχή μέχρι το τέλος του ήταν 2.435 ημέρες στις οποίες ο διεθνής γκαρντ δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι από εκείνα των ομάδων του στη Stoiximan GBL.



Η πορεία προς το σερί των 178 αγώνων του Βασίλη Μουράτου στο Πρωτάθλημα…