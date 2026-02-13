Νουόρα: «Απογοητευτικές οι αποφάσεις των διαιτητών, ως παίκτης θέλεις όλα να είναι δίκαια»

Ο Τζόρνταν Νουόρα μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, εξέφρασε την απογοήτευσή τους για τις αποφάσεις των διαιτητών, που έκριναν το ματς.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Ήταν ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάποια πράγματα καλύτερα ως ομάδα, αλλά υπήρχαν και πολλά πράγματα που ήταν εκτός του ελέγχου μας απόψε. Αυτή είναι η αίσθηση, δεν ξέρω πώς είναι από τον πάγκο, αλλά υποθέτω ότι γι' αυτό είναι δύσκολο να παίζεις εδώ».

Για τις αποφάσεις των διαιτητών: «Πολύ απογοητευτικό. Ως παίκτης θέλεις όλα να είναι δίκαια, και μερικές φορές δεν φαινόταν έτσι, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε παιχνίδια όπως αυτό, αλλά είναι καλό να μαθαίνεις από αυτό. Θέλουμε να είμαστε στα πλέι-οφ, και εκεί θα βρεθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις, οπότε υποθέτω ότι είναι καλό να το συνηθίσουμε».