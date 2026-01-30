Σόκαρε την αγνώριστη Μονακό ο Βιλντόζα: Η Βίρτους πήρε σπουδαίο διπλό (82-84) στο Μόντε Κάρλο με τον Αργεντινό γκαρντ να μιλάει στο φινάλε με τρίποντο 4'' πριν το τέλος. Tρίτη σερί ήττα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Αγνώριστη η Μονακό και τρίτη σερί ήττα στην Euroleague. Η Βίρτους παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, έμεινε στην διεκδίκηση μέχρι το τέλος του ματς και ο Βιλντόζα μίλησε στο φινάλε. Ο Αργεντινός με τρίποντο μπροστά στον Τάις διαμόρφωσε το τελικό 84-82, με τον Οκόμπο να αστοχεί στο τέλος σε τρίποντο.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπεσε στο 15-10 και έχασε έδαφος για την μάχη της τετράδας, με το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς να ανεβαίνει στο 12-13 μένοντας ζωντανή στο κυνήγι των play-in.

Ο Ντέρικ Άλστον έκανε την καλύτερη τουη εμφάνιση με την φανέλα της Βίρτους, με τον Αμερικανό ψηλό να μετρά 19 πόντους με 3 ριμπάουντ και 4/5τρ. Κομβικός ο Μόργκαν με 13 πόντους και 4 ασίστ, με τον Βιλντόζα να είναι ο απο μηχανής θεός με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Μάικ Τζέιμς από την άλλη πλευρά άγγιξε το double-double (17π. 9ασ.), ωστόσο στο φινάλε ήταν άστοχος (2/7τρ.). Διψήφιος και ο Μπλοσομγκέιμ με 14 πόντους, έδωσε λύσεις ο Τάις με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο Τζέιμς έδωσε τον ρυθμό, η Μονακό πήρε προβάδισμα με όπλο την επίθεση της

Η Βίρτους μπήκε συγκεντρωμένη στο παιχνίδι με τον Άλστον να δίνει σκορ (4π.) για το +4 της ιταλικής ομάδας (3-7 στο 2’), με τους Οκόμπο και Τζέιμς να βάζουν σε θέση οδηγού την Μονακό (8-7 στο 3’). Οι παίκτες του Ιβάνοβιτς οδηγούσαν το παιχνίδι σε αργό τέμπο, ωστόσο αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ, με τους Μονεγάσκους να «τρέχουν» σερί 10-0 για το +6 13-7 στο 5’. Άλστον και Μόργκαν με δυο συνεχόμενα τρίποντα έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία (13-13 στο 6’), με την Βίρτους να παρουσιάζει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη άνοιξαν τον ρυθμό, ο Τζέιμς βρήκε τον καλό του εαυτό (8π. 2ας.), με τους γηπεδούχους να αυξάνουν το προβάδισμα τους στο +7 (27-20). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Μόντε Κάρλο στο +8 (30-22) μετά από τρίποντο του Νέντοβιτς σχεδόν στην εκπνοή, με την Μονακό να έχει επιβάλει τον ρυθμό της.

Ο Άλστον έπαιζε μόνος του για την Βίρτους, διατήρησε το προβάδισμα της δια χειρός Ντιαλό η Μονακό

Βιλντόζα και Ντιαρά ροκάνισαν την διαφορά στο -5 (31-26) στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Τάρπεϊ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. (34-26 στο 12’). Ο Στραζέλ για πρώτη φορά στην αναμέτρηση έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του (+10, 36-26 στο 13’), με την Μονακό να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού . Η Βίρτους ανέβασε την πίεση της στην άμυνα και με επιμέρους 1-11 έφερε το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία, με τον Άλστον να κάνει πολύ καλή δουλειά (13π. 5/5σ.). Πλέον η ομάδα του Ιβάνοβιτς είχε φέρει περισσότερο το ματς στο τέμπο που ήθελε, ο Άλστον ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ (18π. 7/7σ.) σκοράροντας κατά ριπάς στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Μονακό έβγαλε αντίδραση, με τον Ντιάλο να δίνει σκορ μέσα από την ρακέτα και τους Μονεγάσκους να κλείνουν το πρώτο μέρος στο +7 (51-44).

Ο Ακέλε κράτησε όρθια την Βίρτους, η Μονακό είχε τα ηνία

O Aκέλε με το καλημέρα του δεύτερου μέρους έδωσε σκορ μέσα από την ρακέτα για να μειώσει στο -4 (53-49), με τον Οκόμπο να απαντά με τρίποντο για το 56-49 στο 22’. Οι παίκτες του Ιβάνοβιτς είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση, ο Ντιάλο έδινε λύσεις για το 58-51, με τον Μόργκαν να ρίχνει την διαφορά σε απόσταση ενός τριπόντου (60-57 στο 25’). Ο Ακέλε έφερε το ματς σε ισορροπία μετρώντας 11 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο (62-62 στο 28’), με τον Στράζελ να απαντά με τρίποντο για το 65-62 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο Βιλντόζα σόκαρε την Μονακό με τρίποντο στο φινάλε, σπουδαίο διπλό της Βίρτους στο Μόντε Κάρλο

Μόργκαν και Ντιούφ με ένα γρήγορο 4-0 σερί πήραν κεφάλι στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (65-66), με την Μονακό να μένει χωρίς σκορ για παραπάνω από 2'. Ο Μπλόσομγκέιμ με 1/2β., με τον Χάκετ να εκτοξεύει την διαφορά για πρώτη φορά στο +5 (66-71) για την ομάδα του στο 33'. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη αδυνατούσαν να βρούν σκορ (3' χωρίς καλάθι), με την ιταλική ομάδα να ανεβάζει το επιμέρους της σκορ στο 1-11. Ο Χάκετ με φόλοου διαμόρφωσε το 66-75 στο 35', ενώ ο Τζάλοου με 2/2β. έδωσε διψήφιο προβάδισμα, με τους Μονεγάσκους να είναι αγνώριστοι (+11, 66-77 στο 35'). Ο Στραζέλ με γκολ-φάουλ μείωσε σε 71-77, με τον Βιλντόζα να διαμορφώνει το 71-79 στο 36' με 2/2β. Η Μονακό είχε ανεβάσει την πίεση της στην άμυνα, ο Οκόμπο με τρίποντο έφερε την διαφορά σε απόσταση ενός σουτ (-3, 78-81 στο 38'), ενώ ο Τάις με 1/2β. έγραψε το 79-81. Ο Τζέιμς με καθοριστικό τρίποντο έβαλε σε θέση οδηγού την Μονακό ένα λεπτό πριν το φινάλε (82-81), με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να βγάζουν σπουδαίες συνεχόμενες άμυνες. Ο Τζέιμς έκανε έρμπολ σε τρίποντο με 17'' να μένουν για το φινάλε, με τον Βιλντόζα να σκοράρει τρίποντο μπροστά στον Τάις για το 82-84, με 4'' να μένουν για το φινάλε. Ο Οκόμπο ανέλαβε την τελευταία επίθεση, ωστόσο αστόχησε με την Βίρτους να παίρνει μια σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 51-44, 65-62, 82-84.

