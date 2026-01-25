Οι εμπειρίες της Ελένης Καπογιάννη από Ιράν και Κίνα

Η έμπειρη Ελληνίδα προπονήτρια χαρακτήρισε εμπειρία ζωής την παρουσία της στο Ιράν.

Την Πέμπτη 22/01, οι σπουδαστές του Institute of Sports Analysis (INSA) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία ιδιαίτερα ουσιαστική και πολυεπίπεδη ομιλία από την έμπειρη προπονήτρια Ελένη Καπογιάννη, στο πλαίσιο του μαθήματος του Coach Γιώργου Κετσελίδη.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό διάλογο, με τους φοιτητές να θέτουν ερωτήσεις τόσο προπονητικού και αναλυτικού χαρακτήρα γύρω από το scouting, τα analytics και την τακτική, όσο και ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή στο διεθνές μπάσκετ.

Η coach Καπογιάννη μοιράστηκε εμπειρίες από τη θητεία της στην Εθνική ομάδα του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως «εμπειρία ζωής», αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τα μαθήματα που αποκόμισε από ένα εντελώς διαφορετικό μπασκετικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σημερινή της παρουσία στην Κίνα, μια αγορά που, όπως τόνισε, αναπτύσσεται ραγδαία, με σημαντικές επενδύσεις, υψηλά budgets και δομές που λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό στα πρότυπα του NBA.