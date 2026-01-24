Έσπασε θρυλικό ρεκόρ ο Προμηθέας με τις 46 βολές!

Ένα μοναδικό ρεκόρ που κρατούσε φέτος στις εθνικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ έσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα στον αγώνα Προμηθέας-Άρης.

Το παιχνίδι μεταξύ του Προμηθέα και του Άρη Betsson το απόγευμα του Σαββάτου διεξήχθη στην Πάτρα και, αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, στη γραμμή της φιλανθρωπίας.

Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιθέσεις των γηπεδούχων, οι οποίοι «χάρη» στα σφυρίγματα των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη και Αγγελή σούταραν 46 βολές σε 40 αγωνιστικά λεπτά, πράγμα που μεταφράζεται σε (πολύ) παραπάνω από μία εκτελεσμένη βολή ανά αγωνιστικό λεπτό!

Αυτό το ομολογουμένως εντυπωσιακό στατιστικό αποτελεί ρεκόρ για την τρέχουσα σεζόν σε όλες τις εθνικές κατηγορίες, καθώς ο Προμηθέας ξεπέρασε τον... εαυτό του. Εξηγούμαστε: πριν από 20 ημέρες στην αναμέτρηση του Προμηθέα Β απέναντι στον Κρόνο για λογαριασμό της National League 1, οι γηπεδούχοι σούταραν 45 βολές έναντι 5 (και ολογράφως, προς αποφυγή παρεξηγήσεων: πέντε) των φιλοξενουμένων.

Όμως, επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, το σημερινό «46άρι» που τράβηξε η ομάδα της Πάτρας... επικράτησε του 45 και έχουμε και επισήμως νέα κορυφαία επίδοση από τη γραμμή των 4.5 μέτρων.

Μέχρι, φυσικά, την επόμενη...