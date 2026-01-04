Ο Προμηθέας Β´ του Λιόλιου είχε 45-5 βολές κόντρα στον Κρόνο… κι έχασε!

Ένα σπάνιο στατιστικό έλαβε χώρα στην Πάτρα. Η Πατρινή ομάδα που τυγχάνει να είναι η θυγατρική του Προμηθέα του Βαγγέλη Λιόλιου υποδέχθηκε τον Κρόνο.
Οι γηπεδούχοι όπως προκύπτει από τη στατιστική μόνο με φάουλ ανακόπτονταν. Έτσι, οδηγήθηκαν στις βολές 45 φορές.
Οι φιλοξενούμενοι αντίθετα, δεν βρήκαν τον τρόπο και πήγαιναν κατά μέσο όρο (σχεδόν) μια φορά ανά δεκάλεπτο. Εκτέλεσαν συνολικά 5 βολές. Παρόλα αυτά βρήκαν τον τρόπο να κερδίσουν το ματς, με 63-64.
Κάπως έτσι προκύπτουν τα ρητά «να φτιάξετε ομάδες να κερδίζουν και τους διαιτητές».
Για την ιστορία, το ιστορικό αυτό στατιστικό καταγράφηκε με διαιτητές τους Μαρτινάκο, Στρέμπα και Παπαγεωργίου Δ.