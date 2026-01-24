Kόρι Τζόζεφ, να θυμάσαι τα λόγια του Πόποβιτς…

Ο Κόρι Τζόζεφ είναι το τελευταίο απόκτημα του Ολυμπιακού με τον… μαθητή και πρώην παίκτη του Γκρεγκ Πόποβιτς να έρχεται στον Πειραιά για να πάρει και πάλι την καριέρα του στα χέρια του…

Το βράδυ της Παρασκευής (23/1) ήταν αιφνιδιαστικό για όλους τους φίλους του Ολυμπιακού. Η απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ ήρθε ξαφνικά να αιφνιδιάσει τους πάντες, σε μια κίνηση – έκπληξη που ουδείς περίμενε.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι εκτόξευσαν το μπάτζετ της ομάδας σε δυσθεώρητα ύψη, προκειμένου να φτάσουν σε κάτι που κυνηγούν λυσσαλέα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το φετινό κίνητρο με το Final-4 στο ΟΑΚΑ έκαναν τους ιδιοκτήτες των Πειραιωτών να φτιάξουν μια ομάδα που να μην της λείπει τίποτα, δημιουργώντας τον πιο… ακριβό Ολυμπιακό όλων των εποχών.

Προφανώς στις τάξεις των φίλων των «ερυθρολεύκων» προκάλεσε απορία η μεταγραφή του Καναδού γκαρντ, ωστόσο υπάρχει εξήγηση. Με την σεζόν – μαραθώνιο να μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει την ομάδα του γεμάτη και υγιής για να κυνηγήσει όλα τα τρόπαια που του αναλογούν.

Οι Πειραιώτες θέλοντας να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής πήραν την απόφαση να προσθέσουν στην περιφέρεια τους ακόμα ένα πολύπειρο παίκτη με χιλιάδες – κυριολεκτικά – παραστάσεις από το ΝΒΑ. Ο τραυματισμός του Μόντε Μόρις στον αστράγαλο σε συνδυασμό με τον «εύθραυστο» Φρανκ Νιλικίνα, ανάγκασαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προστατέψει κάτι πολύτιμο την δεδομένη χρονική στιγμή: Τον Τόμας Ουόκαπ…

Ο Τεξανός γκαρντ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και η παρουσία του αλλάζει όλη την εικόνα του Ολυμπιακού και στις δυο πλευρές του παρκέ. Επειδή, λοιπόν, ο 33χρονος γκαρντ με την απουσία του Μόρις και το «μέσα-έξω» του Νιλικίνα είχε επιβαρυνθεί σε μεγάλο βαθμό, η ομάδα του Λιμανιού προτρέχει για να … έχει.

Ο Κόρι Τζόζεφ έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον Μόντε Μόρις, ωστόσο είναι ελάχιστα καλύτερος σε επίπεδο σκορ. Ο 35χρονος είναι καθαρός playmaker, έχει την ικανότητα να οργανώσει πολύ καλά τους συμπαίκτες του στο παρκέ και να δώσει σκορ μέσω από catch & shoot καταστάσεις. Ξέρει να χειρίζεται άριστα την μπάλα, περιορίζοντας τα λάθη του, «διαβάζει» το παιχνίδι με την εμπειρία του και γενικά δεν εκβιάζει προσπάθειες στα σουτ.

Στα αρνητικά ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η αγωνιστική απραξία. Ο Καναδός γκαρντ έχει να πάτησε παρκέ για επίσημο ματς από τις 30 Απριλίου του 2025, στην αναμέτρηση μεταξύ των Ορλάντο Μάτζικ κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς για το Game 5 των play-off. Ο 34χρονος υπέγραψε τη νέα σεζόν στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να αγωνιστεί εξαιτίας της απαγόρευσης μεταγραφών που έχει ο οργανισμός. Έκτοτε ο Τζόφεφ πραγματοποιεί μόνο ατομικές προπονήσεις και ο αγωνιστικός ρυθμός αγνοείται.

Ο… δάσκαλος Γκρεγκ Πόποβιτς και τα λόγια που δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ

Ο Κόρι Τζόζεφ μεγάλωσε και ανδρώθηκε από τον θρυλικό, Γκρεγκ Πόποβιτς .Οι Σαν Αντόνιο Σπερς τον επέλεξαν στο Νο.29 του Draft το 2011 με τον Καναδό να δουλεύει μαζί του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Μαζί έφτασαν στο «μαγικό» πρωτάθλημα του 2014.

Στα 22 του χρόνια ο Τζόζεφ δεν είχε βασικό ρόλο στα σπιρούνια. Αγωνιζόταν για περίπου 14’ ως αλλαγή του Τόνι Πάρκερ μετρώντας 5 πόντους και 1,7 ασίστ μέσο όρο. Ωστόσο η παρουσία του στην ομάδα, όχι μόνο η αγωνιστική, είχε «κερδίσει» τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ο τεχνικός των Σπερς σε δηλώσεις του δεν μίλησε για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Τζόζεφ αλλά είπε: «Δεν υπάρχει κανείς που να έχει μεγαλύτερη καρδια»…

Ο Καναδός έμαθε πολλά στο πλευρό του μεγαλύτερου προπονητή όλων των εποχών και σίγουρα δεν πρέπει να ξεχάσει τα λόγια του. Πλέον καλείται να δείξει τι αξίζει και για ποιον λόγο τον επέλεξε αρχικά ο Βασίλης Σπανούλης και έπειτα ο Γιώργος Μπαρτζώκας…