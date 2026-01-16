Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε από το πρώτο λεπτό... ό,τι ήθελε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και δε δυσκολεύτηκε να κάνει το 2/2 κόντρα στους «Μπλαουγκράνα» στην Euroleague (80-61).

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα στην «Movistar Arena» για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Μετά το 101-92 μέσα στο «Palau Blaugrana», η «Βασίλισσα» ήθελε να κάνει το 2/2 απέναντι στους «Μπλαουγκράνα» και το κατάφερε με χαρακτηριστική άνεση.

Από το πρώτο λεπτό η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πήρε τον έλεγχο του αγώνα και ποτέ δεν κοίταξε πίσω. Η Ρεάλ πήγε στο +12 στα αποδυτήρια (43-31) και στην επανάληψη δε δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την διαφορά. Κάθε φορά που οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ προσπαθούν να επιστρέψουν, η Ρεάλ έβρισκε «απάντηση» και δεν άφησε ποτέ τους φιλοξενούμενους να ελέγξουν τον ρυθμό. Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε μία μεγάλη νίκη με 80-61. Πλέον, και οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με 14 νίκες και 8 ήττες.

Για τους νικητές ο Ταβάρες είχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 20:15, με τον Γκαρούμπα να προσθέτει 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 15:46. Από την άλλη, ο Σενγκέλια μέτρησε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21:16 και ο Λαπροβίτολα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21:53.

Δυνατό ξεκίνημα και προβάδισμα 7 πόντων για τη Ρεάλ

Οι δύο ομάδες μπήκαν αγχωμένες στον αγώνα και το σκορ άνοιξε σχεδόν 2 λεπτά μετά το τζάμπολ με τον Ταβάρες (2-0). Ο ίδιος σκόραρε ξανά και ακολούθησε ένα τρομερό μπλοκ του στον Μάιλς. Η Μπαρτσελόνα βρήκε τους πρώτους της πόντους με τον Σατοράνσκι (4-2), αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και έφτασε στο +8 (10-2). Ο Ερνανγκόμεθ πέτυχε το δεύτερο «μπλαουγκράνα» καλάθι και στη συνέχεια ο πάγκος της «Βασίλισσας» δέχθηκε τεχνική ποινή και ο Πάντερ μείωσε σε 10-5. Μετά τις βολές του Μαλεντόν, ο Σενγκέλια ευστόχησε δύο φορές από τα 6,75μ. και έριξε τη διαφορά στον πόντο (12-11). Ο Ντεκ «απάντησε» στο ένα και ο Γκαρούμπα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα διαμόρφωσε το 17-11. Τελικά, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την «Βασίλισσα» να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 21-14.

Συνέχισε με το... πόδι στο γκάζι η Ρεάλ

Και στην δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και με τρίποντα από Ντεκ και Γκαρούμπα βρέθηκαν να προηγούνται με 32-21. Με ένα σερί 8-0 η Μπαρτσελόνα έριξε τη διαφορά στους 3 (32-29), με τον Γιουλ να το... σπάει και με τον Ταβάρες με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα να κάνει το 36-29. Ο θρυλικός σέντερ στη συνέχεια έκανε μία επιβλητική τάπα στον Σατοράνσκι και στον αιφνιδιασμό ο Οκέκε κάρφωμα και αυτός για το 38-29. Ο Καμπάτσο έφερε τη Ρεάλ στο +10 (41-31) και οι Μαδριλένοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 43-31.

🛡️ Defensa

⚔️ Ataque pic.twitter.com/hUUurLpJOU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 16, 2026

Μετέτρεψε το ντέρμπι σε... πάρτι η Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα στο τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε δυνατά και με τους Μπριθουέλα, Σενγκέλια και Βέσελι μείωσε σε 45-40. Ο Καμπάτσο με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 8 (48-40) και οι Λάιλς και Χεζόνια διαμόρφωσαν το 53-40. Ο Λάιλς έκανε ένα σημαντικό κλέψιμο και ο Χεζόνια στον αιφνιδιασμό έφερε τη Ρεάλ στο +15 (55-40). Οι δύο ομάδες βρήκαν σκορ μόνο με βολές στη συνέχεια, μέχρι ο Ντεκ να ευστοχήσει σε τρίποντο για το 59-45 και η Ρεάλ ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 63-47.

Άνετη νίκη και 2/2 για τη Ρεάλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Μπριθουέλα και Λαπροβίτολα πέτυχαν ένα 5-0 για την Μπάρτσα, ωστόσο η Ρεάλ βρήκε «απάντηση» με ένα προσωπικό 7-0 του Γκαρούμπα για το 70-54. Η «Βασίλισσα» βρήκε δύο τρίποντα με τους Λάιλς και Ντεκ (76-55), με τον Λαπροβίτολα να δίνει σκορ στους «Μπλαουγκράνα» (76-57). Μετά το κλέψιμο του Γιουλ ο Λεν ανέβασε τη διαφορά στους 21 (78-57) και τελικά το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο πήρε μία άνετη νίκη με 80-61.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 43-31, 63-47, 80-61

Τα στατιστικά του αγώνα.