«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θέλει Ολυμπιακό - Η Παρτιζάν προσπαθεί να βρει πρώτα τον αντικαταστάτη του»

Σερβικά δημοσιεύματα υπογραμμίζουν την θέληση του Ταϊρίκ Τζόουνς να έρθει στον Ολυμπιακό, όμως σημειώνουν πως η Παρτιζάν επιθυμεί πρώτα να βρει τον αντικαταστάτη του, προτού τον αφήσει να αποχωρήσει.

Το «σίριαλ» με τον Ταϊρίκ Τζόουνς συνεχίζεται και η άμμος στην κλεψύδρα αδειάζει, καθώς οι μεταγραφές από ομάδες της Euroleague σε κλαμπ της ίδιας λίγκας ολοκληρώνονται στις 5 Ιανουαρίου.

Η σερβική "Zurnal" τονίζει πως η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Αμερικανού σέντερ εξακολουθεί να υφίσταται και συμπληρώνει πως ο ίδιος ο παίκτης έχει εκφράσει το «θέλω» του, το οποίο είναι ξεκάθαρο: να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, η ομάδα του Βελιγραδίου επιθυμεί από την πλευρά της να βρει τον αντικαταστάτη του, προτού τον αφήσει να αποχωρήσει. Επιπλέον, το εν λόγω ρεπορτάζ σημειώνει πως η Παρτιζάν μπήκε στο «κόλπο» για τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ, όμως ο Αμερικανός σέντερ οδεύει στη Φενέρμπαχτσε, ενώ παράλληλα οι «ασπρόμαυροι» εξετάζουν τις περιπτώσεις των Τόνι Γιεκίρι (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) και Μπρούνο Καμπόκλο (Χάποελ Τελ Αβίβ).

Σε κάθε περίπτωση, το deadline για τις μεταγραφές από ομάδα της Euroleague πλησιάζει και αναμένεται να παίξει τον δικό του ρόλο.