Η τοξικότητα δεν παίρνει ρεπό ούτε τα Χριστούγεννα;

Μόνο η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα κατόρθωνε να επιχειρήσει επικοινωνιακό σόου, για μια υπόθεση υγείας αθλητών που οδήγησε σε αναβολή που βολεύει μόνο την ομάδα του Πειραιά, στο 100%. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Συνηθισμένη η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την κρατική εγγύηση στις αποφάσεις που την ευνοούν και την πριμοδοτούν με κάθε τρόπο, είπε να το κάνει ακόμη μια φορά. Ακόμη κι αν επρόκειτο για μια υπόθεση που αφορά αγώνα στον οποίο δεν εμπλέκεται και δεν επηρεάζεται η ίδια.

Το δόγμα «δεν έχει σημασία τι είσαι, αλλά πώς φαίνεσαι», το αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και πάντα αναζητούν ευκαιρίες για να έχουν επικοινωνιακά σόου, τα οποία στέκονται ικανά να καλύψουν γεγονότα τα οποία συζητά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και δεν λαμβάνει την παραμικρή απάντηση.

Λίγο καιρό μετά την αναβολή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε με κρατική απόφαση για λόγους ασφαλείας, υπήρξε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η υγεία παικτών του Παναθηναϊκού. Οκτώ εξ αυτών για την ακρίβεια, συν τρία μέλη του σταφ των «πράσινων», προσβλήθηκαν από την γρίπη Α. Πολλοί εξ αυτών μάλιστα, έχουν βαριά συμπτώματα.

Έτσι λοιπόν οδηγήθηκε το Μαρούσι-Παναθηναϊκός σε αναβολή και ορίστηκε Τρίτη 30 Δεκεμβρίου. Τρεις μέρες πριν το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την Euroleague. Άρα η ομάδα του λιμανιού ευνοείται στο 100%, καθώς θα προετοιμάσει με την ησυχία της τον αγώνα, την ώρα που ο αιώνιος θα έχει αναμέτρηση ενδιάμεσα, συν την προβληματική προετοιμασία λόγω γρίπης.

Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, φυσικά, δεν τους αρκούσε αυτό. Ήθελαν να φανεί πως κάτι κάνουν. Να δείξουν πως... βγαίνουν από πάνω, καθώς ο εξευτελισμός τους με την αναβολή λόγω βροχής σε κλειστό γήπεδο, άφησε έντονα τα σημάδια και πρέπει να «σβηστούν» με επικοινωνιακά σόου. Όσο ντροπιαστικά κι αν είναι αυτά.

Ζήτησαν λοιπόν να υπάρχουν βεβαιώσεις από δημόσια νοσοκομεία σε ανάλογες περιπτώσεις. Αφήνοντας να πλανάται η αμφισβήτηση στον αέρα. Η οποία γίνεται προϊόν εκμετάλλευσης από την προπαγανδιστική μηχανή που δουλεύει αδιάκοπα για τα «καλά παιδιά».

Για να το κάνουμε πενηνταράκια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός χωρίς να το λέει φυσικά, άφησε να... αιωρείται πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού ίσως και να μην έχουν προσβληθεί από την γρίπη Α. Και οι «πράσινοι» ήθελαν να αλλάξουν την ημερομηνία του αγώνα με το Μαρούσι με αυτό τον τρόπο, για να επιβαρύνουν το πρόγραμμά τους και την προετοιμασία του ντέρμπι.

Σαν να πει κάποιος πως το κράτος που ανέβαλε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ, δεν είχε βεβαιώσεις από κανέναν φορέα οι οποίες να πιστοποιούσαν πως δεδομένα θα τεθεί ζήτημα ασφαλείας σε περίπτωση διεξαγωγής του αγώνα. Απλά προληπτικά πήραν ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν «φωτογραφικό» για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αφού κάθε άλλη νεροποντή, δεν φέρνει «λόγους ασφαλείας» στη χώρα.

Μάλλον δεν ήθελαν στον Πειραιά να φανεί πως πάνε σε ένα ντέρμπι με πλεονέκτημα λόγω της κατάστασης του αντιπάλου, όπως αυτή προέκυψε ξαφνικά με την γρίπη Α. Θέλουν πάντα να διατηρούν ένα άλλοθι για... πισινή.

Καλή χρονιά, με λιγότερη τοξικότητα, όπως είχε ευχηθεί και ο Χρήστος Μπαφές πριν ένα χρόνο. Μόνο που από τότε, δεν σταμάτησε η πλευρά του Ολυμπιακού να γεμίζει με τοξικότητα το ελληνικό μπάσκετ.

Είτε πρόκειται για τη γρίπη παικτών του Παναθηναϊκού, είτε το glass floor, είτε τις αναφορές για σκηνικά στο Μαρούσι-Παναθηναϊκός πριν 15 χρόνια που δεν έγιναν ποτέ.

Ούτε τα Χριστούγεννα δεν παίρνουν ρεπό οι τοξικοί άνθρωποι;