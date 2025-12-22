Ο Λεμπρόν… απέφυγε να απαντήσει για την αποχώρηση του Πολ από τους Κλίπερς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δε θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για την αποχώρηση του Κρις Πολ από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Κρις Πολ το καλοκαίρι επέστρεψε στους Λος Άντζελες Κλίπερς και πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε πως η φετινή θα είναι η τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ. Προς έκπληξη όλων, οι «Κλιπς» αποφάσισαν να στείλουν... σπίτι του τον θρυλικό τους γκαρντ και αναμένεται να τον παραχωρήσουν με trade.

Μετά την ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς με 103-88 από τους Κλίπερς, ο Λεμπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε για αυτή την απόφαση. Ο «Βασιλιάς» δεν ήθελε να σχολιάσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κοντινός του φίλος και απάντησε: «Δεν είναι δουλειά μου να το σχολιάσω για να είμαι ειλικρινής. Δεν με αφορά».

Θυμίζουμε πως σε 16 ματς με τους «Κλιπς», ο 40χρονος γκαρντ έχει κατά μέσο όρο 2,9 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 14,3 λεπτά στο παρκέ